Сотни зрителей пришли на парад Победы в Сталинграде





В Сталинграде начался парад Победы. Как сообщает ИА «Высота 102», для того, чтобы лично увидеть торжественный марш в центре города-героя, сюда пришли утром сотни зрителей.





Командующий парадом выехал на площадь и проверил готовность участников парада. Командир дивизии доложил командующему парадом о готовности гарнизона к проведению парада:

– Товарищ гвардии генерал-майор. Войска Волгоградского гарнизона к проведению парада готовы. Командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, гвардии полковник Степанов.

Слово для поздравления по случаю празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов предоставлено губернатору Волгоградской области Герою Российской Федерации Андрею Бочарову.