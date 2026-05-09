В волгоградских храмах помолятся обо всех защитниках страны





Особые богослужения о всех защитниках страны пройдут в День Победы во всех волгоградских храмах.

- В этот день во время Божественной литургии звучат прошения «о вождях и воинах», а по завершении совершается благодарственный молебен ко Господу за дарование Победы, - сообщили в пресс-службе Волгоградской епархии.

В Александро-Невском соборе праздничное богослужение началось сегодня в 8:00.

- В этот великий день мы благодарим Господа за Победу и склоняем головы в память о тех, кто отдал свои жизни ради мира. Весь народ вспоминает подвиг воинов, а также всех, кто своим трудом в тылу ковал Победу, кто прошел ужасы концлагерей, кто был свидетелем тех страшных дней, - заявляют в епархии.

Фото Павла Мирошкина