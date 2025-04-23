Общество 23.04.2025 10:01
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23.04.2025 10:01
Центральный районный суд Волгограда удовлетворил требования управления РПН к ООО «Сигма-Юг», обязав компанию провести дезинфекцию в местах общего имущества в доме №23 по ул. Штеменко. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, с жалобами на комаров и крыс в ведомство обратились жители МКД. Во время выездной проверки факты нарушений требований санитарного законодательства подтвердились.
Суд удовлетворил иск РПН. Теперь УК должна будет проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия с необходимой периодичностью и контролем их эффективности. Решение суда в законную силу не вступило.
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