



В Волгограде на время празднования Дня Победы часть центральных улиц перешли на пешеходный формат. Какие дороги освободят от машин, расскажем в нашем материале.

Праздничным утром дорожные блоки выставили дорожные блоки на следующих магистралях:

Нулевая продольная магистраль на всем ее протяжении от улицы Калинина до улицы Крылова, прилегающие к Нулевой улицы: Калинина, Краснознаменская, 62-й Армии, Комсомольская, 7-й Гвардейской бригады, Землянского.

улица Советская (от ул. Краснознаменской до ул. Порт-Саида);

улица Краснознаменская (от пр. им. В.И.Ленина до Набережной им. 62-й Армии);

улица Ленина (от пр. им. В.И.Ленина до Верхней террасы Набережной им. 62-й Армии);

улица Володарского ( от пр. им. В.И.Ленина до ул. Чуйкова);

улица Комсомольская (от пр. им. В.И.Ленина до Набережной им. 62-ой Армии);

дорога по Верхней террасе Центральной набережной от ул. Краснознаменской до ул. Ленина);

улица Калинина (от ул. Пугачевской до Нулевой продольной);

улица Чуйкова в границах улиц Краснознаменской и Комсомольской.

– С 17.00 9 мая до 01.00 10 мая Набережная им. 62-й Армии будет свободной от автомобилей в границах улиц Калинина и 7-й Гвардейской бригады.

– С 07.00 9 мая до 01.00 10 мая ограничивается движение по ул. 7-й Гвардейской бригады от улицы Советской до Набережной им. 62-й Армии.

– С 07.00 до 17.00 9 мая в полном распоряжении пешеходов окажется улица Землянского от проспекта им. В.И. Ленина до Набережной им. 62-й Армии.

– С 20.00 8 мая до 12.00 9 мая пешеходной вновь станет улица Мира от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской, а также улицы Володарского, Гоголя, Ленина, Аллея Героев).

Напомним, что в праздничные дни волгоградцы смогут бесплатно припарковаться на улицах, которые не закрыты от машин.