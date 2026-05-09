



Дополнительные рейсы для пассажиров, которые накануне не смогли вылететь из волгоградского и других парализованных атакой дронов аэропортов, назначили в РЖД.

- Включили в расписание 17 дополнительных рейсов для перевозки пассажиров на южном направлении в связи с ограничениями авиасообщения, - сообщили в пресс-службе транспортной компании. – Дополнительные поезда отправятся из Новороссийска, Адлера, Минеральных вод, Волгограда и Астрахани в Москву и обратно.

Из Волгограда поезд №587/588 Волгоград – Саратов – Москва отправится 10 мая в 3:15, из Саратова - 10 мая в 10:40. Из столицы он выйдет в обратный путь 11 мая в 23:59.

В РЖД отмечают, что повышения цен на фоне сложившейся ситуации с авиаперелетами бояться не стоит – стоимость билетов будет фиксированной.

- Мы предложим пассажирам более пяти тысяч дополнительных мест, а также увеличим количество вагонов в регулярных составах, - добавляют в компании. – Вместе с АНО «Единая транспортная дирекция» также организуем перевозки по схеме автобус и поезд.

Так, из Элисты в Волгоград горожане могут доехать на автобусе, а дальше пересесть на поезд.

Авиаколлапс на юге России случился накануне из-за попадания дронов в филиал здания «Аэронавигации Юга России». Оценивая масштабы происшествия, специалисты Росавиации закрыли воздушное пространство сразу над несколькими регионами до 12 мая. Однако, несмотря на безрадостные прогнозы, к привычному режиму работы волгоградский аэропорт вернулся уже накануне вечером. Сегодня утром авиагавань практически нагнала расписание.

