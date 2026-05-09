



Долгожданную операцию по пересадке костного мозга провели годовалому Лёне Никёхину из Волгограда. Столкнувшись с тяжелейшим диагнозом, семья малыша всем миром собрала крупную сумму и отправилась на процедуру в одну из израильских клиник.

- Друзья, все случилось! – не скрывая радости и надежды, написала мама ребенка в социальных сетях. – Варя, наша старшая дочь, спасла Лёню. Горжусь своими детьми. Очень символично, что все случилось в День Святого Великомученика Георгия Победоносца!

По словам волгоградцев, старшая сестра Лёни, сражающегося с младенческим лейкозом, подошла к процедуре с мудростью взрослого человека.

- В больнице с Варварой несколько раз беседовали преподаватели и соцработники, подробно и, самое главное, в доступной для ребенка форме рассказав и объяснив, как и что именно будет происходить на заборе клеток! Что ее «завод» очень быстро и безопасно для ее здоровья восстановит все заимствованные клетки! А ее клетки начнут строительство завода у Лёнюшки! На вопрос доктора перед операционной о том, зачем она сюда приехала, она, не задумываясь, ответила: «Спасти братика!». Супергерои не носят плащей…

Обратившись к врачам из-за высокой температуры, вялости и капризов прежде бойкого 10-месячного Лёни, его семья услышала диагноз, который в одночасье перевернул всю их жизнь – младенческий лейкоз! Еще не до конца осознавая случившееся, родители крохи начали экстренное обследование и, сдав череду анализов, отправились на лечение в Москву.

Уже после стало известно, что операцию по пересадке костного мозга малышу предстоит проводить в Израиле. Деньги на жизненно важную процедуру ребенку собирали всем миром.

В конце марта в семье Никёхиных произошло событие, которое они сами называют не иначе как чудо. Неизвестный меценат закрыл сбор на лечение, перечислив на счет Лёни около 8 миллионов рублей.

Фото семьи Никёхиных