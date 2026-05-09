Главное

«Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда ТМК опубликует истории ветеранов ВОВ на платформе «Трубник Онлайн» «Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия Общественный транспорт в Волгограде 9 мая перейдет на спецграфик Парад, салют и Свет Победы: как в Волгограде отметят 9 Мая – программа

Актуально

«Мечтали дойти до Берлина»: как актриса Гуля Королёва отправилась на фронт и ценой жизни взяла свою «четвертую высоту»

«Когда началась игра, люди плакали»: как в Сталинграде провели легендарный матч на руинах

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

Федеральные новости

Федеральные новости
 Россиянин проштрафился на враждебных комментариях в соцсети
Жителя города Вольска Саратовской области суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за комментарии, которые он размещал в социальных сетях. Как сообщает ИА «СарИнформ», административное дело в отношении мужчины было...
Федеральные новости
 Склад, транспорт и дома повреждены в Ростовской области в результате удара ВСУ
Ростовская область пережила ночь атаки ракетами ВСУ. Как передает Привет-Ростов, губернатор области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале 8 мая опубликовал сводку о последствиях ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. Разрушения...
Общество

«Приехала спасти братика»: годовалому малышу из Волгограда провели пересадку костного мозга

Общество 09.05.2026 16:31
0
09.05.2026 16:31


Долгожданную операцию по пересадке костного мозга провели годовалому Лёне Никёхину из Волгограда. Столкнувшись с тяжелейшим диагнозом, семья малыша всем миром собрала крупную сумму и отправилась на процедуру в одну из израильских клиник.

- Друзья, все случилось! – не скрывая радости и надежды, написала мама ребенка в социальных сетях. – Варя, наша старшая дочь, спасла Лёню. Горжусь своими детьми. Очень символично, что все случилось в День Святого Великомученика Георгия Победоносца!

По словам волгоградцев, старшая сестра Лёни, сражающегося с младенческим лейкозом, подошла к процедуре с мудростью взрослого человека.

- В больнице с Варварой несколько раз беседовали преподаватели и соцработники, подробно и, самое главное, в доступной для ребенка форме рассказав и объяснив, как и что именно будет происходить на заборе клеток! Что ее «завод» очень быстро и безопасно для ее здоровья восстановит все заимствованные клетки! А ее клетки начнут строительство завода у Лёнюшки! На вопрос доктора перед операционной о том, зачем она сюда приехала, она, не задумываясь, ответила: «Спасти братика!». Супергерои не носят плащей…

Обратившись к врачам из-за высокой температуры, вялости и капризов прежде бойкого 10-месячного Лёни, его семья услышала диагноз, который в одночасье перевернул всю их жизнь – младенческий лейкоз! Еще не до конца осознавая случившееся, родители крохи начали экстренное обследование и, сдав череду анализов, отправились на лечение в Москву.

Уже после стало известно, что операцию по пересадке костного мозга малышу предстоит проводить в Израиле. Деньги на жизненно важную процедуру ребенку собирали всем миром.

В конце марта в семье Никёхиных произошло событие, которое они сами называют не иначе как чудо. Неизвестный меценат закрыл сбор на лечение, перечислив на счет Лёни около 8 миллионов рублей.

Фото семьи Никёхиных 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.05.2026 16:31
Общество 09.05.2026 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2026 16:14
Общество 09.05.2026 16:14
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2026 15:41
Общество 09.05.2026 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2026 15:04
Общество 09.05.2026 15:04
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2026 14:13
Общество 09.05.2026 14:13
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2026 14:06
Общество 09.05.2026 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2026 13:06
Общество 09.05.2026 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2026 13:05
Общество 09.05.2026 13:05
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2026 11:34
Общество 09.05.2026 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2026 10:04
Общество 09.05.2026 10:04
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2026 09:39
Общество 09.05.2026 09:39
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2026 09:19
Общество 09.05.2026 09:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.05.2026 09:12
Общество 09.05.2026 09:12
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2026 08:58
Общество 09.05.2026 08:58
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2026 08:25
Общество 09.05.2026 08:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:01
«Уфа» vs «Ротор»: проверка на прочность перед решающими битвамиСмотреть фотографии
16:31
«Приехала спасти братика»: годовалому малышу из Волгограда провели пересадку костного мозгаСмотреть фотографии
16:14
Шифоновый платок с сиренью подарили Александре Пахмутовой в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:41
Они живы, пока о них помнят: сотрудники ИА «Высота 102» рассказали о своих героях «Бессмертного полка»Смотреть фотографии
15:04
Под Волгоградом восстановили освещение хутора ЗимовейскийСмотреть фотографии
14:13
На Волгоградскую область надвигаются ливни: МЧС выпустило экстренное предупреждениеСмотреть фотографии
14:06
С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в СталинградеСмотреть фотографии
13:06
Аэропорт Волгограда приходит в себя после предпраздничного коллапсаСмотреть фотографии
13:05
Екатерины массово исполнили «Катюшу» в Сталинграде 9 МаяСмотреть фотографииCмотреть видео
12:22
«Матч звёзд» прошел на «Динамо Арене» перед 9 Мая: легенды гандбола снова в делеСмотреть фотографии
11:34
Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов РоссииСмотреть фотографии
10:04
Сотни зрителей пришли на парад Победы в СталинградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:39
Герой России Бочаров вместе с силовиками почтил память героев ОтечестваСмотреть фотографииCмотреть видео
09:19
Нефтяники Волгограда почтили память героев-победителейСмотреть фотографии
09:12
Артиллерийский салют и два фейерверка украсят небо Сталинграда в День ПобедыСмотреть фотографии
08:58
В волгоградских храмах помолятся обо всех защитниках страныСмотреть фотографии
08:25
Волгоградцам напомнили о точках с бесплатным WI-FI: картаСмотреть фотографии
08:10
Ливни с грозой и градом обрушатся на Волгоградскую область в День ПобедыСмотреть фотографии
07:54
Тополиный пух, жара и май: в Волгограде раньше срока начался сезон аллергииСмотреть фотографии
07:29
В Волгограде сняли нависшую угрозу беспилотной опасностиСмотреть фотографии
07:17
Центр Волгограда освободили от машин: рассказываем, где не проехать автомобилистамСмотреть фотографии
07:02
«Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну СталинградаСмотреть фотографии
06:26
В Волгограде на три дня отменили плату за парковкуСмотреть фотографии
06:11
В РЖД опубликовали расписание спецпоездов для застрявших авиапассажиров из ВолгоградаСмотреть фотографии
21:30
Волгоградцы активнее начали скупать новые автоСмотреть фотографии
20:46
Волгоградцам напомнили о запрете приходить с собаками, вейпами и самокатами на парадСмотреть фотографии
20:26
Тысячи зрителей собираются на показ Света Великой ПобедыСмотреть фотографии
20:10
Повторение пандемии? ВОЗ ожидает новые случаи заражения хантавирусом от очага на круизном лайнереСмотреть фотографии
19:37
Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холерыСмотреть фотографии
19:28
Давид Давидян признан лучшим игроком апреляСмотреть фотографии
 