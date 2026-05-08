Тысячи зрителей собираются на показ Света Великой Победы





В эти минуты, 8 мая, тысячи человек можно наблюдать у парка Победы у подножия Мамаева кургана в Волгограде. Жители и туристы города-героя ожидают начала показа «Света Великой Победы».

Как ранее сообщалось информагентством, первый показ грандиозного мероприятия состоялся 7 мая. Сливающиеся воедино изображение и живой звук рояля создали трогательную и щемящую душу программу, от которой по коже невольно бежали мурашки. Как проходила масштабная акция, смотрите в видеосюжете ИА «Высота 102». Показы также пройдут и 9 мая.

Потоки людей пешком движутся к главной высоте России с различных районов города. В парке можно заметить семьи вместе с детьми, которые пришли посмотреть это грандиозное шоу.

Напомним, с 7 мая в Волгограде временно закрыта остановка общественного транспорта «Мамаев курган» на Первой и Второй продольных. Запрет на стоянку распространяется как на общественный транспорт, так и на личный. Всем, кто желает посмотреть шоу, следует заблаговременно продумать место для парковки автомобиля.

После светового шоу зрителей развезут по домам общественный транспорт, который в праздничные дни работает в специальном режиме.