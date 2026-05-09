



В День Победы в Волгоградской области ждут ливни с градом, майскими грозами и мощными порывами ветра до 20 м/с.

Стихия в очередной раз обрушится на регион уже к концу праздничного дня. По прогнозам специалистов ЦГМС, коктейль весенних осадков дотянется не до всей Волгоградской области, а лишь до ее отдельных районов.

- Днем в Волгограде и области пройдут кратковременные дожди с грозами, - сообщают метеорологи. – Воздух прогреется до +28- +30 градусов тепла.

Освежающий дождь с раскатами грома и первой майской грозой прошли в Волгограде еще накануне праздничных выходных. Небольшие осадки, сообщают синоптики, сохранятся в регионе в течение ближайших трех дней.

Фото Андрея Поручаева