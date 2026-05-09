В Волгограде на три дня отменили плату за парковку





В Волгограде на три дня отменяют плату за парковку на центральных улицах. На фоне ожидаемых перебоев в работе мобильного интернета автомобилисты могут не бояться штрафов в течение всех выходных.

Бесплатной парковка на участках с синей разметкой будет с сегодняшнего дня. Без оглядки на время и мобильные приложения водители могут оставлять свои машины на обозначенных знаками участках вплоть до 11 мая.

Напомним, что сегодня многие дороги в центре празднующего День Победы Волгограда станут полностью пешеходными. Для пассажиров, в том числе и горожан, решивших спешиться и провести выходные без машины, в городе усиливают работу общественного транспорта.

