Испытание Новым годом: УК оставили волгоградцев в фекалиях и без тепла на январские





Жители Волгограда столкнулись с бездействием управляющих компаний, сотрудники которых отказываются выполнять свои прямые обязанности до окончания новогодних каникул. Как сообщают читатели ИА «Высота 102», оставшиеся без тепла, воды и с затопленными канализацией подвалами, дозвониться до обслуживающих МКД организаций попросту невозможно. Если и удается связаться с диспетчерами, то решать проблемы до 12 января никто не планирует.

Так, ранее информагентство сообщало о проблеме жильцов аварийного дома №31 по ул. 2-ая Динамовская в Красноармейском районе Волгограда. В первые дни 2026 года в бывшем общежитии произошел порыв на трубопроводе, в результате чего кипятком затопило несколько квартир, а люди остались без отопления. Решить проблему с теплом должны были в УК «Развитие-Домстрой», в чьем ведении находится двухэтажка. Однако волгоградцы так и не дождались помощи от коммунальщиков и начали самостоятельно заваривать трубы.

В схожей ситуации 9 января оказались волгоградцы, проживающие по ул. Саши Чеканила, 1 в Кировском районе.

– У соседей прорвало трубу холодного водоснабжения, вызвали аварийку приехали перекрыли стояк – и на этом всё , молча свернулись и уехали, оставив нас без воды, – рассказали волгоградка Евгения. – Я живу с двумя несовершеннолетними детьми. Запасав воды мы не успели сделать, так как нас никто не предупредил, что воду нам в лучшем случае дадут 12-го числа, в понедельник, и то со словами «наверно». Как собирать детей в школу? Приготовить пищу, допустим, смогу, купив 10 литров воды в магазине. А как искупать и постирать? Живем в 21 веке, платим налоги и оплачиваем коммунальные услуги, чтобы все это переживать с детьми?

По словам Евгении, по телефону представители УК «Город 134» предлагают жильцам МКД дожидаться без воды окончания праздников, то есть 12 января. Волгоградцы просят вмешаться в ситуацию администрацию Кировского района и принять меры в отношении управляющей компании.

На ул. Еременко, 104 затопило сточными водами цокольный этаж.

– С 4 января никто из управляющей компании не приходит, постоянно говорят, что передали информацию о нашей ситуации мастеру, но мастер выходить из загула оказывается, – сообщают жители Волгограда. – Запах фекалий проникает в квартиру, неделю не спим от вони. Звонок в службу 112 не принес никакого результата, Роспотребнадзор не реагирует. Предлагают писать с госжилнадзор, который должен нам ответить в течении 30 суток.

Выход мастера на работу, по словам жильцов дома №104 по ул. Еременко, запланирован лишь на 12 января.

– Чтобы не задохнуться от вони, приходится открывать окна. Все простыли от этого! – негодуют волгоградцы. – Почему нет дежурных рабочих в УК? Кто должен отвечать за причинённые неудобства и ущерб здоровью наших семей?! Разве нет у нас никакой управы на «Сигма Юг»?

Редакция ИА «Высота 102» просит обратить внимание на ситуацию прокуратуру Волгограда и дать оценку действиям перечисленных управляющих компаний.