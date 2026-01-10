Общество

Испытание Новым годом: УК оставили волгоградцев в фекалиях и без тепла на январские

Общество 10.01.2026 08:58
0
10.01.2026 08:58


Жители Волгограда столкнулись с бездействием управляющих компаний, сотрудники которых отказываются выполнять свои прямые обязанности до окончания новогодних каникул. Как сообщают читатели ИА «Высота 102», оставшиеся без тепла, воды и с затопленными канализацией подвалами, дозвониться до обслуживающих МКД организаций попросту невозможно. Если и удается связаться с диспетчерами, то решать проблемы до 12 января никто не планирует.

Так, ранее информагентство сообщало о проблеме жильцов аварийного дома №31 по ул. 2-ая Динамовская в Красноармейском районе Волгограда. В первые дни 2026 года в бывшем общежитии произошел порыв на трубопроводе, в результате чего кипятком затопило несколько квартир, а люди остались без отопления. Решить проблему с теплом должны были в УК «Развитие-Домстрой», в чьем ведении находится двухэтажка. Однако волгоградцы так и не дождались помощи от коммунальщиков и начали самостоятельно заваривать трубы.

В схожей ситуации 9 января оказались волгоградцы, проживающие по ул. Саши Чеканила, 1 в Кировском районе.

– У соседей прорвало трубу холодного водоснабжения, вызвали аварийку приехали перекрыли стояк – и на этом всё , молча свернулись и уехали, оставив нас без воды, – рассказали волгоградка Евгения. – Я живу с двумя несовершеннолетними детьми. Запасав воды мы не успели сделать, так как нас никто не предупредил, что воду нам в лучшем случае дадут 12-го числа, в понедельник, и то со словами «наверно». Как собирать детей в школу? Приготовить пищу, допустим, смогу, купив 10 литров воды в магазине. А как искупать и постирать? Живем в 21 веке, платим налоги и оплачиваем коммунальные услуги, чтобы все это переживать с детьми? 

По словам Евгении, по телефону представители УК «Город 134» предлагают жильцам МКД дожидаться без воды окончания праздников, то есть 12 января. Волгоградцы просят вмешаться в ситуацию администрацию Кировского района и принять меры в отношении управляющей компании.

На ул. Еременко, 104 затопило сточными водами цокольный этаж.

– С 4 января никто из управляющей компании не приходит, постоянно говорят, что передали информацию о нашей ситуации мастеру, но мастер выходить из загула оказывается, – сообщают жители Волгограда. –  Запах фекалий проникает в квартиру, неделю не спим от вони. Звонок в службу 112 не принес никакого результата, Роспотребнадзор не реагирует. Предлагают писать с госжилнадзор, который должен нам ответить в течении 30 суток. 

Выход мастера на работу, по словам жильцов дома №104 по ул. Еременко, запланирован лишь на 12 января.  

– Чтобы не задохнуться от вони, приходится открывать окна. Все простыли от этого! – негодуют волгоградцы. – Почему нет  дежурных рабочих в УК? Кто должен отвечать за причинённые неудобства и ущерб здоровью наших семей?! Разве нет у нас никакой управы на «Сигма Юг»?

Редакция ИА «Высота 102» просит обратить внимание на ситуацию прокуратуру Волгограда и дать оценку действиям перечисленных управляющих компаний. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.01.2026 13:30
Общество 10.01.2026 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 12:44
Общество 10.01.2026 12:44
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 12:10
Общество 10.01.2026 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 11:56
Общество 10.01.2026 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 11:18
Общество 10.01.2026 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 10:53
Общество 10.01.2026 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 10:27
Общество 10.01.2026 10:27
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 10:17
Общество 10.01.2026 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 10:06
Общество 10.01.2026 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 09:28
Общество 10.01.2026 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 09:28
Общество 10.01.2026 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 09:27
Общество 10.01.2026 09:27
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 09:17
Общество 10.01.2026 09:17
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 08:58
Общество 10.01.2026 08:58
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 08:19
Общество 10.01.2026 08:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:30
Мистический Волгоград: легенды о призраках Старой Сарепты и тайны Мамаева курганаСмотреть фотографии
12:44
Снег запорошил район в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:10
Волгоградцы пожаловались 10 января на массовый сбой в TelegramСмотреть фотографии
11:56
Застрявшие в Саратове пассажиры рейса из Хургады в Волгоград пожаловались на голодСмотреть фотографии
11:18
Для волгоградцев с двумя детьми появилось новое пособие в 2026 годуСмотреть фотографии
10:53
Автомобильные шины вырастут в цене для волгоградцев из-за нового экосбораСмотреть фотографии
10:27
Росавиация вновь закрыла аэропорт Волгограда 10 январяСмотреть фотографии
10:17
Волгоградцам грозят штрафы ФНС при переводах на картуСмотреть фотографии
10:06
Волгоградцам рассказали, как уточнить размер пенсииСмотреть фотографии
09:28
В Волгограде аэропорт возобновил работу после четырехчасового перерываСмотреть фотографии
09:28
Под Волгоградом возобновили движение на трассе Р-228Смотреть фотографии
09:27
ПВО не сбивала дроны ВСУ в Волгоградской области ночьюСмотреть фотографии
09:17
Чиновники Урюпинска избавляются от немецкого авто за 700 тысячСмотреть фотографии
08:58
Испытание Новым годом: УК оставили волгоградцев в фекалиях и без тепла на январскиеСмотреть фотографии
08:19
Шумят соседи, стройка или трамваи: полная инструкция, куда жаловаться в Волгограде в 2026 годуСмотреть фотографии
07:56
«Аэрофлот» и «Победа» отменяют рейсы в Волгоград из МосквыСмотреть фотографии
07:39
Психолог Рыбкина посоветовала волгоградцам не врываться в работу с первого дняСмотреть фотографии
07:19
Покатимся потихонечку: какой будет погода в Волгограде в первый рабочий день годаСмотреть фотографии
06:36
Аэропорт Волгограда закрыли для гражданских судов по решению РосавиацииСмотреть фотографии
06:25
Беспилотная опасность обявлена в Волгограде и области утром 10 январяСмотреть фотографии
06:14
Падение обломков БПЛА привело к пожару на нефтебазе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
23:10
Циклон «Фрэнсис» задержал несколько московских авиарейсов в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:37
В Волгограде опровергли слухи о закрытии рок-бара «Белая Лошадь»Смотреть фотографии
21:32
Семьям погибших в ДТП семерых волгоградцев работодатель выплатит по 1 млн рублейСмотреть фотографии
21:32
Гандболистки «Динамо-Синары» начали год с победы над «Алисой» в УфеСмотреть фотографии
21:02
Мобилизованный из Волгоградской области Батыр Гурдов погиб в ДТП на СВОСмотреть фотографии
20:46
МЧС развернули мобильный комплекс из-за закрытия трасс под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:13
В Урюпинске ликвидировали аварию на водоводеСмотреть фотографии
19:55
Неуправляющая компания. Как заставить УК работать – план для жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
19:13
В Волгограде загорелась крыша гипермаркета «Лента»Смотреть фотографииCмотреть видео
 