Екатерины массово исполнили «Катюшу» в Сталинграде 9 Мая

В Сталинграде сегодня, 9 мая, с размахом проходят праздничные мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине победы советских войск в Великой Отечественной войне. Как сообщает ИА «Высота 102», тысячи человек собрались на парад Победы, одновременно гости и жители города-героя уже гуляли на верхней террасе набережной, где организаторы торжеств развернули сегодня работу тематических интерактивных площадок, фотозоны.

Ярким моментом утра 9 Мая в Волгограде стало массовое исполнение песни «Катюша» возле фонтана «Искусство», в котором принимали участие девочки, девушки и женщины с одним на всех именем – Екатерина.





Напомним, состоявшийся сегодня флешмоб организаторы анонсировали накануне. Участниц просили прийти на набережную в праздничных нарядах, что они и сделали – десятки волгоградок в платьях, с русскими-народными платками и даже в кокошниках исполнили легендарную песню.

Праздничные мероприятия продолжаются. По случаю Дня Победы в городе-герое до самого вечера предусмотрены культурные мероприятия. Так, например, в ЦПКиО Волгограда сегодня развернулась выставка ретро-автомобилей, а на Мамаевом кургане состоятся показы «Света Великой Победы».

Видео, фото: Леонид Луночкин / ИА «Высота 102»