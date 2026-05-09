Под Волгоградом восстановили освещение хутора Зимовейский





В Иловлинском районе Волгоградской области жители хутора Зимовейский Трёхостровского сельского поселения встречают майские праздники с уличным освещением. Перед Днём Победы власти восстановили энергоснабжение сети уличных светильников, приостановленное из-за долгов населённого пункта.

- Минувшую ночь мы уже провели с освещением. Очень рады, что ситуацию удалось разрешить, - рассказали журналистам хуторяне.

Напомним, установленное несколько лет назад уличное освещение в хуторе Зимовейский было отключено в начале апреля 2026 года. Тогда глава местной администрации Сергей Иванов рассказал редакции, что делает всё возможное для скорейшего восстановления энергоснабжения, и даже выделил из бюджета 5 тыс. рублей на погашение долгов перед энергетиками. Однако впоследствии свет так и не был возвращён в населённый пункт, а реальная задолженность оказалась намного выше. Она образовалась из-за несвоевременного доведения средств из региональной казны.

Из-за отсутствия дотаций даже за конец 2025 года сельское поселение задолжало кругленькую сумму не только сетевикам, но газоснабжающей организации, собственным работникам, переправе и даже налоговой.

Отметим, разрешить ситуацию удалось лишь после публикации ИА «Высота 102» и вмешательства руководства облкомтеробразования. В мае дотации из вышестоящих бюджетов были доведены до местных властей, благодаря чему последним удалось расплатиться по долгам и восстановить энергоснабжение хутора Зимовейский.

