



Город-герой Волгоград, ставший по традиции на 8 и 9 мая Сталинградом, приступает к празднованию Дня Великой Победы. Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», горожане уже с 07.00 целыми семьями с праздничной атрибутикой – флагами, георгиевскими лентами и с портретами фронтовиков стягиваются в центр города, чтобы принять участие в массовых мероприятиях.

Главным событием 9 мая, которое откроет празднование Дня Победы на героической сталинградской земле, станет парад Победы. По традиции с приветственным словом к жителям обратится губернатор региона Андрей Бочаров. Как ранее сообщала «Высота 102», на гостевой трибуне планировала присутствовать уроженка Сталинграда, композитор, Герой Социалистического труда, Герой Труда России, Почетный гражданин Волгоградской области Александра Николаевна Пахмутова.

В течение дня для жителей Волгограда подготовлено множество праздничных мероприятий, которые состоятся в центре города на нижней террасе Центральной набережной, в Городском саду, в Центральном парке культуры и отдыха, у музея-панорамы «Сталинградская битва».

Традиционно тысячи жителей и гостей Волгограда-Сталинграда посетят Мамаев курган. Вечером на Главной высоте России состоятся показы «Света Великой Победы».

Завершится празднование Дня Великой Победы в городе-герое двумя фейерверками и артиллерийский салютом.

Первый праздничный фейерверк озарит Мамаев курган – в 21.30. Сразу после этого, в 22.00 яркие всполохи волгоградцы и туристы увидят на набережной – здесь одновременно планируются и фейерверк и артиллерийский салют.

