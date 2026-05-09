



Шифоновый платок с отпечатанными на нем кистями волгоградской сирени подарили Александре Пахмутовой накануне Дня Победы. В обновке, которая явно пришлась композитору по душе, она появилась на сегодняшнем параде.

Идея создания нового сувенира из Волгограда, уже давно называемого городом сирени, пришла краеведу и автору книг Анне Степновой.

- Сирень – это память. Она живет до ста лет и остается даже там, откуда ушли люди, - рассказывает Анна Степнова. – Сирень – это Победа. В мае 1945-го наших солдат дома встречали букетами сирени. Сирень – это счастье. После войны в городах сажали сирень, и все понимали – теперь заживем! Именно поэтому год назад мы решили собрать кисточки сирени по всему центру Волгограда – чтобы были разными.





Разрабатывая модель платка, ее авторы рассчитывали не на обычный принт, а на настоящий отпечаток сирени. Пропитанный атмосферой города и весны.

- Эта задача оказалась со звездочкой, но мы ее осилили. Вчера платок с надписью «Волгоград – город сирени» я передала в подарок Александре Николаевне Пахмутовой. Надеялась, что он ей понравится. А сегодня увидела, что на параде Победы она была в нашем аксессуаре. Есть ли признание выше? - рассуждает волгоградка.





Фото администрации Волгоградской области и Анны Степновой