



Жителям и гостям города-героя Волгограда напомнили список предметов, запрещенных для проноса на парад Победы 9 мая. Есть требования и к внешнему облику зрителей.

В список запрещенных вошли:

взрывоопасные вещества и пиротехнические устройства (петарды, файеры, хлопушки, салют, дымовые ракеты),

огнестрельное оружие, ножи любого типа, бронежилеты и корсеты,

аэрозольные баллончики,

баллоны, содержащие сжатый или сжиженные газ,

вейпы и любые другие устройства для курения (Карманные зажигалки разрешены для проноса),

религиозную литературу, печатную продукцию политического или оскорбительного содержания,

наркотические и психотропные вещества в виде лекарственных средств,

пластиковые и металлические контейнеры для еды, жидкости более 50 мл, в том числе парфюмерия, упаковки кетчупа или майонеза, а также яйца, алкогольная продукция,

флаги, баннеры, древки и сумки объемом более 150 см.,

беспилотные аппараты,

средства индивидуальной мобильности – самокаты, велосипеды, гироскутары.

На парад не пустят горожан и в маскировочных костюмах, балаклавах, с собаками.