



Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой – поется в строчке известной песни. И действительно – своя щемящая душу история хранится в каждом доме, в каждой семье. Вернувшиеся домой и заново научившиеся мирной жизни или навсегда оставшиеся в «Бессмертном строю», они все-таки живы для нас. Пока мы помним. В День Победы корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали о своих героях войны.

Евгения Соколова: «Дед в одного отразил наступление пехоты»





Мой дед Алексей Тарасович Стоян встретил войну 16-летним мальчишкой. В 1944-м, когда ему исполнилось 19, отправился на фронт. Несмотря на свою молодость, дед успел проявить свой твердый характер, и в феврале 1945-го на территории Германии в одиночку отразил наступление пехоты противника!

Отползая за дом, он попал под вражеский танк. Гусеница боевой машины изуродовала ступню его левой ноги и, оказавшись в госпитале, он услышал безапелляционный вердикт врача: «Ампутация!» Казалось, все было решено. Но ампутировать ногу Алексей Тарасович не разрешил. Жизнь показала, что это решение было верным! День Победы дед, награжденный орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени и медалями, встретил на больничной койке.

Наталья Денисова: «Он убит подо Ржевом»





Я убит подо Ржевом,

В безыменном болоте,

В пятой роте, на левом,

При жестоком налете.

Я не слышал разрыва,

Я не видел той вспышки,

Точно в пропасть с обрыва

И ни дна ни покрышки.

Александр Твардовский.

Эти стихи – про моего деда. Во всяком случае, мне так хочется думать, ведь он тоже погиб подо Ржевом.

Лука Матвеевич Гоголев ушел на фронт из Западной Сибири, из городка Ишим Свердловской области в 1941 году. Его, участника финской войны, младшего сержанта, призвали через два месяца после начала войны. Отправляясь на передовую, он оставил дома жену, мою бабушку Веру Поликарповну и троих детей. Сначала он был уверен – скоро вернется домой. Но в первом же письме с фронта, он умолял свою жену: «Вера, продавай все, береги детей…».

Описать весь ужас войны, наверное, не мог из-за цензуры, через которую проходили письма. Но этим криком души он рассказал своей супруге все… С войны дед так и не вернулся. В 1943 году бабушке пришла страшная весть – Гоголев Лука Матвеевич пропал без вести.

Сосед, который уходил вместе с ним на войну, вернулся, но без ноги. Он рассказал, что наших солдат на коннице, а прадед был кавалеристом, бросали на немецкие танки тысячами. Там, под танками, они и оставались. Перед тем самым боем, когда дед пропал без вести, сосед его видел. А потом его не нашли – ни среди живых, ни среди мертвых. Бабушка всю жизнь переживала, что не знает могилы, куда бы она могла прийти и поклониться. Долгие годы она не могла поверить в смерть мужа. Всю свою жизнь, а умерла она в 1992 году в возрасте 79-ти лет, она писала запросы в военные архивы, пытаясь найти его следы. Искала и в списках военнопленных, но тоже безрезультатно.

Вера Поликарповна больше никогда не вышла замуж, посвятив жизнь сначала детям, а потом - внучкам. Она ни разу не произносила слова любви к своему мужу, но всей своей прожитой жизнью показала, что выходила замуж один раз – и навсегда. Имя Луки Матвеевича Гоголева сохранено в Книге Памяти Свердловской области.

Леонид Луночкин: «Прадед ушел на фронт 18-летним мальчишкой»





Своего прадеда Николая Сергеевича Батлука я, увы, не видел. Но память о нем в нашей семье передается из поколения в поколение. Прожив удивительную жизнь, вступив в войну 18-летним мальчишкой – удивительно, он был младше меня нынешнего на семь лет, - он погиб при трагических обстоятельствах в 1992 году.

Призванный в октябре 1943-го из Сталинградской области, воевал на Третьем Украинском фронте и участвовал в освобождении Европы. Полученные награды говорят сами за себя: «За победу над Германией», медаль «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги» и Орден Отечественной войны II степени. В октябре 1950-го его уволили в запас, а уже в феврале 1951 года прадед встал у станка в калибровочном цеху завода «Красный Октябрь». Фронтовик, закаливший характер в боях, в мирной жизни он так же отдавал делу всего себя и был стахановцем, выполняя сменные задания на 195%.

Людмила Пылина: «Достоин награждения»





Мой двоюродный дедушка Валентин Иванович Блинов родился в хуторе Старомордвинцево Киквидзенского района. В январе 1942 года его, только недавно встретившего 18-летие, призвали на службу в звании рядового. Участвовал в Сталинградской битве, освобождал Европу.

В выписке из наградного листа – дед награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», орденом Отечественной войны – сказано: «… Водитель рядовой БЛИНОВ В.И., работая водителем в 193 Отдельном автотранспортом дивизионе во время операции Корпуса в Восточной Пруссии и Померании, доставлял боеприпасы действующим частям Корпуса. Товарищ БЛИНОВ, не взирая на опасность для жизни, всегда выполнял поставленные задачи в срок. Как водитель свое дело знает, машину любит, и его машина всегда готова к совершению рейса. Товарищ БЛИНОВ за самоотверженный труд и мужество достоин награждения…»

Вернувшись в родной Киквидзенский район, дедушка прожил в нем до самой смерти.

Вячеслав Зубарев: «Бабушка не раз рисковала жизнью, чтобы накормить солдат»





Моя бабушка Нина Константиновна Зубарева (Пужалина) родилась в Ростовской области. В ряды Красной армии попала 19-летней девушкой и после призыва получила распределение в 213-й армейский запасной стрелковый полк, входящий в состав 37-й армии. 15 апреля 1944 года Нину Константиновну перераспределили в интендантское снабжение 387-й стрелковой дивизии.

Чтобы хоть как-то облегчить службу однополчан, помимо своих прямых обязанностей несла караульную службу по охране имущества части. В мае 1944 года была переведена в административно-хозяйственное обеспечение дивизии, где отвечала за приготовление пищи. Согласно информации из наградного листа, Нина Константиновна образцово несла службу, вместе с частью не раз попадала в самый эпицентр боевых действий, однако, несмотря ни на какие обстоятельства, порой рискуя своей жизнью, как и прежде готовила и доставляла пищу на передовую. Была награждена медалью «За боевые заслуги» и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После окончания Великой Отечественной войны входила в личный состав персонала училища противовоздушной обороны ВМФ СССР.

Юлия Захарова: «Дедушка бежал на линию, чтобы устранить повреждения проводов»





Мой дедушка Яков Васильевич Гудименко родился в Царицынской губернии в 1917 году. Когда пришла война, попал в 1145 полк 353 стрелковой дивизии. Свою работу на фронте он исполнял не просто хорошо, порой – отчаянно и с риском для жизни. В любой обстановке он бежал на линию, чтобы как можно скорее устранить повреждение проводов.

Воевал на Кавказе, освобождал Украину, а долгожданную победу встретил в Болгарии. Пытаясь узнать о его боевом пути как можно больше, в электронном банке документов я нашла приказ о его награждении медалью «За отвагу».

Марина Уварова: «Получив ранение и контузию, прадед смог вырваться к своим»





Мой прадед Сергей Иванович Лесников (16.09.1915-30.05.2004) воевал в боях под Сталинградом 10-й стрелковой дивизии, состоял во второй отдельной стрелковой роте отдела контрразведки «СМЕРШ» 34-й армии. Он был одним из первых участников Сталинградской битвы на подходе к городу. В очередном бою их батальон был окружен немецкими войсками.

Стоял в рядах первых защитников Сталинграда. С честью выдержал труднейшие испытания, мужественно и самоотверженно сражался с превосходящими силами врага... Всего в ходе боев в Сталинграде 10-й дивизией было подбито и сожжено 113 немецких танков, уничтожено более 15 тысяч солдат и офицеров противника.

Получивший ранение и контузию, он вместе с товарищем смог вырваться из кольца врага. Через леса и болота ползком пробивались к своим. Из-за травм был комиссован и отправлен в тыл для работы в органах внутренних дел. Войну окончил в звании сержанта. Был награждён орденом Отечественной войны, орденом Красной звезды, медалью Победа в Сталинградской битве, медалью Георгия Жукова, а также медалью «Наше дело правое - мы победили». После окончании войны закончил Саратовскую юридическую школу с присвоением квалификации юриста.

Работал в органах внутренних дел, судьёй, а также 30 лет адвокатом.

Татьяна Ягодина: «Дедушка не оставил флот и в мирной жизни»









Мой дедушка Владимир Иванович Седов родился в 1910 году в Тверской области. В сентябре 1941-го его, 31-летнего мужчину, призвали в Мурманске.

Служил на острове Диксон Карской военно-морской базы Балтийского флота на минном тральщике. В январе 1946-го окончил свой боевой путь, вернувшись с войны с медалью Нахимова.

В мирной жизни дедушка не оставил моря, а, может, море не оставило его. Работая на рыболовецких судах тралового флота Мурманска, он стал старшим помощником капитана.

Виктория Чумакова: «Прадед возил продукты по знаменитой дороге жизни»

Когда-то давно мне было сложно представить, что мой двоюродный прадед Петр Павлович Сушков, человек веселого характера, обычный труженик, прошел всю войну. В детском сознании не умещалась мысль, что, улыбаясь друзьям и знакомым, живя самой обычной мирной жизнью, он принял и выдержал тяжелейшие испытания. Но с годами это осознание становилось все ярче. Приходило и понимание необыкновенной внутренней силы людей того поколения – пережив войну, они сохранили в себе жизнь. Умение любить и радоваться. Искренне, по-настоящему.

На войну его забрали из Ленинграда. По знаменитой «дороге жизни» Петр Павлович возил продукты. Как-то раз прямо перед его машиной упал снаряд. Лед провалился, и вся провизия вместе с многотонной машиной быстро ушли под воду. Получив контузию, прадед все-таки смог выбраться и спасти ехавшего с ним офицера. Попал в госпиталь, а после выздоровления продолжил боевой путь, встретив победу в Венгрии. Когда в страну пришел долгожданный мир, он вместе с прабабушкой Екатериной Арсентьевной приехал в Елань к родственникам. Здесь и остался навсегда.

О войне он, как и многие свидетели тех событий, говорил мало. А, может, его дети и внуки еще не имели того жизненного опыта, чтобы прочесть и услышать все то, что зачастую оставалось между строк…