Минпромторг составил список разрешенных для такси автомобилей

01.10.2025 21:25
Минпромторг опубликовал список моделей автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. Всего в него вошли 22 модели автомобилей шести брендов. 

Так, в перечень вошли LADA (Granta,Vesta, Largus, Iskra, Aura, Niva Legend и Travel), УАЗ (Патриот, Хантер), Москвич (3, 3е, 6, 8), Sollers (SP7), Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE), Voyah (Free, Dream, Passion).

Судя по списку, в выборку вошли, как седаны, так и кроссоверы, внедорожники и семиместные модели; машины с двигателем внутреннего сгорания, электромобили и гибриды.

По мере появления новых моделей перечень будет систематически обновляться. 

Напомним, с 1 марта 2026 года все транспортные средства, приобретаемые для оказания услуг такси, должны быть произведены на территории России. По мнению авторов законопроекта, инициатива станет отличным стимулом для улучшения качества выпускаемой продукции отечественными производителями.

