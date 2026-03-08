Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Президент РФ Владимир Путин 8 марта поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеопоздравление главы страны было опубликовано на сайте Кремля.  - Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа...
 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Президент РФ Владимир Путин 8 марта поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеопоздравление главы страны было опубликовано на сайте Кремля. 



- Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее, а материнская любовь остаётся в сердце каждого человека на всю жизнь: согревает, умножает радостные эмоции и придаёт сил в самую трудную минуту испытаний. Конечно, очень непросто уметь успевать всё: поражать своей красотой и обаянием и вместе с тем трудолюбием, целеустремлённостью, выдержкой. Но у вас это получается, - сказал Владимир Путин. 

В конце глава государства пожелал россиянкам счастья, здоровья и благополучия. Владимир Путин также подчеркнул, что государство продолжит делать всё возможное для поддержки матерей.

Видео: Кремль

В Волгограде подросток на велосипеде угодил под колеса Mercedes
Волгоградки все чаще выбирают «мужские» профессии
Мокрый снег и гололедицу в Волгоградской области обещают синоптики на новой неделе
Прекрасным дамам посвящается: на Гремячинском ГОКе тепло поздравили женщин с 8 Марта
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Лазарев после неожиданной отмены объявил новые даты концертов в Волгограде
Один тюльпан или 101 роза? Волгоградский флорист рассказала, каким букетом растопить сердца волгоградок
В МВД сообщили подробности смертельного ДТП на трассе под Волгоградом
Волгоградцев предупредили о сбоях в телевещании
В Волгограде снят девятичасовой запрет на работу аэропорта
Минобороны: два БПЛА сбиты над Волгоградской областью в ночь на 8 марта
Четыре столичных рейса отменены и задерживаются из-за атаки БПЛА в Волгоградской области
В Волгоградской области снят восьми часовой режим беспилотной опасности
Росавиация из-за нового налёта БПЛА остановила работу аэропорта в Волгограде
В Волгоградской области второй раз за сутки объявлена беспилотная опасность
В Волгограде мэрия поможет владельцам повреждённых БПЛА кафе и киосков
Волгоградские сироты, оборонявшие приграничье, получат квартиры вне очереди
Лучше поздно, чем никогда? В Волгограде проверят шум от снегогенераторов на Горной поляне
Метеорологи предупредили волгоградцев о 26-градусных температурных качелях
«Каустик» сражался до конца, но уступил «Динамо‑Сунгуль»
Четверо волгоградцев продолжают находиться в больницах после налётов БПЛА
В Волгограде вручили юбилейную премию «Женщина года»
Волгоградки рассказали, что может сделать их счастливыми: опрос ИА «Высота 102»
В волгоградском ЦПКиО каток «Лагуна» вновь переоборудуют в бассейн
В Волгограде сквер на ул. Профсоюзной и ул. Академической благоустроят за 100 млн рублей
В Волгограде коммунальщики передают опыт подрастающему поколению
В Волгограде отменили субботние рейсы из Дубая и обратно
21 случай бешенства животных зафиксировали в Волгоградской области
Под Волгоградом водитель погиб в лобовом столкновении грузовиков на московской трассе
В Волгограде иномарка сбила пешехода у остановки «Руднева»
 