ФАС официально разъяснила свою позицию по рекламе в Телеграм

Сегодня, 10 марта, ФАС России на своем официальном сайте разъяснила свою позицию по размещению рекламы в Телеграм. Антимонопольное ведомство в принципе повторило все то, что ранее со ссылкой на ФАС опубликовали некоторые федеральные издания.

Так, ФАС России ссылается на ч. 10.7 ст. 5 ФЗ «О рекламе», согласно которой распространение рекламы не допускается на отдельных информационных ресурсах, в том числе тем, доступ к которым ограничен в соответствии с российский законодательством. В свою очередь меры по ограничению доступа к информационным ресурсам принимает Роскомнадзор.

- В связи с принятием Роскомнадзором мер по ограничению доступа к социальным платформам Инстаграм и Фейсбук, видеохостингу Ютуб, ВПН-сервисам, мессенджерам Телеграм и Вотсап ФАС России усматривает в размещении рекламы на данных ресурсах признаки нарушения части 10.7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе», - говорится в сообщении ФАС России. - Ответственность за нарушение указанной нормы Федерального закона «О рекламе» в силу статьи 38 данного закона несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!