



28 февраля речную навигацию в городе на Волге откроет пробный запуск речного трамвайчика по маршруту «Волгоград – Культбаза». Сегодня готовность инфраструктуры подтвердила муниципальная комиссия.





Специалисты обследовали причалы на остановках «Культбаза» и «Щучий проран». Первый в условиях ледяных торосов оказался пока не пригоден для использования, из-за чего пассажирское судно до улучшения погодных условий будет курсировать по усечённому маршруту без остановки в «Щучьем проране».

Отметим, первые рейсы по маршруту «Волгоград – Культбаза» состоятся в субботу, 28 февраля, в 8:20 и 15:30. В муниципалитете оговариваются, что навигация начнётся лишь в случае благоприятной речной обстановки.

Фото из архива ИА «Высота 102», видео администрации Волгограда.