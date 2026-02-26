Под Волгоградом за 278 млн рублей отремонтируют Палласовскую ЦРБ





В Палласовке Волгоградской области капитально отремонтируют районную больницу. 26 февраля власти объявили о поиске подрядчика для реализации масштабного проекта.

Специалистам предстоит заменить сети отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, проложить коммуникационные линии, смонтировать системы оповещения, пожарной и охранной сигнализации. Приведены в порядок будут и вентиляционные коммуникации, а также фасад и кровля здания.

Обновят рабочие и внутренние помещения. Здесь будут произведены отделочные работы. Кроме того, их адаптируют для нужд посетителей с инвалидностью.

Отметим, в общей сложности на эти цели из бюджета выделено 277,8 млн рублей. Сдача объекта должна состояться к 1 октября 2027 года. Подрядчика отберут по итогу открытого конкурса на следующей неделе.

Фото из архива ИА «Высота 102»