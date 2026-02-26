Сегодня, 26 февраля, почетный знак города-героя Волгограда «За верность Отечеству» был вручен участнику спецоперации Николаю Коновалову. В настоящее время он занимается инструкторской деятельностью по подготовке военнослужащих.

Как сообщили в гордуме, высшую муниципальную награду участнику СВО вручили на заседании Волгоградской гордумы за значительный вклад в дело защиты Отечества и обеспечение безопасности граждан.

Николай Коновалов командовал взводом штурмовой роты отряда «Бессмертный Сталинград». Дважды был ранен. Награжден медалью «За отвагу».

На награждении он сказал, что врученная ему награда является заслугой всех его товарищей, которые сегодня с честью выполняют задачи в зоне СВО.

Фото: Волгоградской гордумы





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!