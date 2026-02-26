Главное

Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102»

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 МО РФ сообщило об ударе по военным объектам Украины в ответ на атаки ВСУ
В ночь на 26 февраля Вооруженные силы России нанесли удар по объектам Украины после атак ВСУ. Как сообщает Volganet.net со ссылкой на министерство, российские военные применили высокоточное оружие большой дальности...
 102 населенным пунктам Саратовской области грозит весной затопление
Предстоящей весной в Саратовской области в зоне затопления могут оказаться 102 населенных пункта. Как сообщает ИА «СарИнформ», 26 февраля об этом сообщил начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.  В...
В Волгограде участника СВО Николая Коновалова наградили знаком «За верность Отечеству»

Сегодня, 26 февраля, почетный знак города-героя Волгограда «За верность Отечеству» был вручен участнику спецоперации Николаю Коновалову. В настоящее время он занимается инструкторской деятельностью по подготовке военнослужащих.

Как сообщили в гордуме, высшую муниципальную награду участнику СВО вручили на заседании Волгоградской гордумы за значительный вклад в дело защиты Отечества и обеспечение безопасности граждан.

Николай Коновалов командовал взводом штурмовой роты отряда «Бессмертный Сталинград». Дважды был ранен. Награжден медалью «За отвагу». 

На награждении он сказал, что врученная ему награда является заслугой всех его товарищей, которые сегодня с честью выполняют задачи в зоне СВО.

Фото: Волгоградской гордумы


