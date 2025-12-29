Волгоградец забил до смерти пассажира автобуса в Советском районе





Волгограде местный житель подозревается в убийстве пассажира автобуса вечером 22 декабря. Трагический случай произошел в результате вспыхнувшего конфликта, сообщает СУ СК России по Волгоградской области, в Советском районе областного центра.





– В одном из городских автобусов между двумя пассажирами произошёл конфликт. После выхода на остановке общественного транспорта в Советском районе словесная перепалка переросла в драку. Фигурант уголовного дела нанёс потерпевшему несколько ударов по голове, – сообщила официальный представитель следственного управления Наталия Рудник.

Оппонент нападавшего попытался уйти от него, но, находясь по воздействием алкоголя, мужчина не думал останавливаться – злоумышленник настиг мужчину и толкнул его. В результате падения на асфальт пострадавший получив тяжёлую черепно-мозговую травму, от которой позже скончался, несмотря на все усилия врачей.

Убийцу суд по ходатайству следствия уже отправил в СИЗО. Следственным отделом по Советскому району расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным ГУ МВД по Волгоградской области, в убийстве подозревается 34-летний ранее судимый житель Дубовского района.