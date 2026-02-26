В Волгограде нашли кишечную палочку в замороженных тефтелях

Кишечную палочку в полуфабрикатах, на этот раз в замороженных тефтелях, выявили специалисты федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК Волгоградской области.

- По результатам испытаний в одной пробе замороженных тефтелей установлено превышение показателя бактерии группы кишечной палочки. Информация о выявлении направлена в территориальное управление Россельхознадзора для принятия мер реагирования, - сообщили в Волгоградском филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Всего с начала года в лабораторию поступило 107 образцов пищевой продукции. Специалисты провели 2,9 тысячи исследований на соответствие ГОСТам и техническим регламентам Таможенного союза на подтверждение качества и безопасности. Молочную и мясную продукцию проверяли также на наличие радионуклидов, микотоксинов, пестицидов и ГМО, в том числе определялся сырьевой (ДНК) и жирнокислотный состав.

Ранее, напомним, специалисты этого филиала нашли кишечную палочку в куриных полуфабрикатах в Волгограде.

Фото создано нейросетью Kandinsky в GigaChat

