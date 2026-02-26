Мировой рекорд? Под Волгоградом две коровы «дали» за день 120 кг молока





Специалисты Россельхознадзора обнаружили на производстве в Еланском районе Волгоградской области двух сверхпроизводительных буренок. Как уточнили в ведомстве, две коровы чудесным образом за сутки произвели около 120 килограммов молока.

По данным системы «Меркурий» было установлено, что ветврачом на производстве был оформлен сертификат на суточный удой молока объемом в 120 килограммов. При этом средний удой с одной коровы в сутки составляет от 10 до 20 килограммов. Подобные завышения были обнаружены еще в семи случаях оформления электронных документов.

По данному факту в отношении хозяйствующего субъекта объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме того, соответствующие материалы были направлены в прокуратуру и комитет ветеринарии.

