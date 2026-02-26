



В Волгоградской области прокуратура проконтролирует готовность населённых пунктов к прохождению весеннего паводка. Соответствующее поручение 26 февраля дал генпрокурор Александр Гуцан.

- По предварительным оценкам Росгидромета, на большей части территории страны количество выпавших осадков в текущем году уже превысило норму. Прогнозируемые резкие скачки температуры в конце февраля и в марте на европейской части России могут привести к повышению уровня воды до опасных отметок, - отметили в Генпрокуратуре.

Напомним, как ранее сообщала редакция, прогнозом на предстоящий паводок 26 февраля поделились власти Саратовской области. По данным местных чиновников, в зоне затопления могут оказаться 102 населенных пункта, где находятся 14 тыс. домов, а также 66 участков дорожно-транспортной сети.

Отметим, по информации Генпрокуратуры, далеко не во всех регионах чиновники подошли к подготовке к паводку ответственно. Специалисты отмечают случаи, когда муниципалитеты игнорировали необходимость расчистки русел рек и обеспечению отвода талых вод, определению потенциально опасных территорий.

Фото из архива ИА «Высота 102»