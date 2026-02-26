Андрей Бочаров анонсировал сдачу 200 объектов инфраструктуры в 2026 году

В Волгоградской области до конца текущего года будет введены в эксплуатацию порядка 200 объектов капстроительства, ремонта и благоустройства. В их числе есть и флагманские проекты региона, сообщил 26 февраля на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров.

По его словам, в регионе продолжается реализация масштабных инвестиционных и приоритетных проектов развития, в том числе предусмотренных десятилетней программой стратегического развития Волгограда как центра агломерации всей Волгоградской области. Они включают в себя ряд приоритетных направлений, обеспеченных ресурсами и имеющих целевые ориентиры, показатели и сроки исполнения.

- Только на реализацию национальных проектов и государственных программ в текущем 2026 году будет направлено более 41 млрд рублей, — сообщил Андрей Бочаров. — Значительный объем ресурсов со стороны Волгоградской области будет выделен в 2026 году на поддержку и софинансирование наших планов и проектов, реализуемых в муниципальных образованиях, — в текущем году эти объемы прогнозно превысят 7 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал предприятий и организаций на территории Волгоградской области в текущем году предварительно оцениваются в объеме 400 млрд рублей.

Также губернатор отметил, что с наступлением благоприятных погодных условий в регионе развернутся работы на 270 объектах капитального строительства, капитального ремонта и благоустройства.

- В том числе порядка 200 объектов в этом году планируются к вводу в строй, - уточнил губернатор на оперативном совещании.

Андрей Бочаров также подчеркнул, что помимо этого в текущем году планируется ввести в строй ряд флагманских проектов, что даст значительный синергетический эффект для всей экономики Волгоградской области.

Фото: администрация Волгоградской области





