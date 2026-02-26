



Новость о том, что любимый сын возвращается домой из зоны СВО, мама Юрия Титова получила в свой день рождения. Признает, что это был едва ли не лучший подарок за всю ее жизнь. «Ему было мало лет. А теперь он – взрослый мужчина», - говорит она. О боевом пути, адаптации к мирной жизни и поисках себя корреспонденты ИА «Высота 102» пообщались с самим ветераном боевых действий.

Сегодня Юрий Титов работает тренером по пауэрлифтингу, обучает новичков управлению беспилотниками, а в родной школе ведет секцию футбола. «Дети нет-нет да и спросят об участии в специальной военной операции. О чем-то я могу им рассказать. Но, конечно, не обо всем».

О врезавшихся в память событиях ветеран СВО, как и многие другие бойцы, действительно говорит неохотно. И хотя время затягивает своими нитями острые воспоминания, Юрий Титов не стремится к публичности и рассказам о «походах наших».

После срочной службы он подписал контракт и остался в квартировавшейся в Камышине 56-й бригаде Воздушно-десантных войск. После расформирования был переведен в Феодосию, а дальше попал в зону СВО.

– Взятие Херсонского аэродрома, сам Херсон, попытка взятия Николаева. По должности я был стрелком, но за «ленточкой» приходилось быть «универсальным» солдатом, совмещая роли и связиста, и наводчика, – лаконично отвечает молодой мужчина. – Между взводами был разлет около километра. Этот километр я под минометным обстрелом бегал по окопам, чтобы принести батарейки для радиостанции.





На связь с близкими молодой мужчина – в начале специальной военной операции Юрию было всего 23 года – не выходил два месяца. Несмотря на поток тревожных мыслей, родные военного не выпускали телефона из рук и знали, что вскоре он все же им позвонит.

– К тому моменту все наши ребята из Клетской вышли на связь с близкими, а он все никак, – вспоминает Любовь Титова. – Но мы не теряли надежды и верили: живой!

Получив контузию, Юрий вернулся домой после окончания контракта. В первые дни дома, в родной станице, контраст между военной и мирной жизнью казался ему не просто непривычным, но даже странным.

– Чувства, которые ты испытываешь, когда покидаешь зону боевых действий, сложно описать… Прожитые месяцы остаются позади, – делится эмоциями Юрий Титов. – Очень хочется, чтобы все ребята вернулись домой живыми.

Мирная жизнь не дала Юрию времени на передышку, буквально затянув его в свой водоворот. Вскоре после возвращения домой он устроился в родную школу и стал заниматься с ребятами в центре дополнительного образования «Достижения».

– У меня не было никакого перерыва, поэтому возвращение к обычной жизни прошло более гладко. Сейчас ко мне на тренировки ходят другие ветераны боевых действий – каждому вернувшемся оттуда мужчине нужно найти дело и занятие для себя, для души, – убежден Юрий Титов. – А в школе мальчишки тянутся, стараются повышать показатели. Стали больше отжиматься, делать берпи, упражнение, которое сочетает в себе планку, отжимания и приседания. Голов забивают все больше… Иногда провожу для ребят «Уроки мужества» и считаю, что говорить о подобных вещах нужно обязательно, ведь за ежедневным подвигом тех, кто находится за «ленточкой» уже давно, и тех, кто приходит туда только сейчас, стоят реальные люди и их судьбы. Честно говоря, в потоке дел я не всегда успеваю следить за новостями. Но весть о том, что мы победили в СВО, я жду с большим трепетом.

