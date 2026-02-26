Главное

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 МО РФ сообщило об ударе по военным объектам Украины в ответ на атаки ВСУ
В ночь на 26 февраля Вооруженные силы России нанесли удар по объектам Украины после атак ВСУ. Как сообщает Volganet.net со ссылкой на министерство, российские военные применили высокоточное оружие большой дальности...
 102 населенным пунктам Саратовской области грозит весной затопление
Предстоящей весной в Саратовской области в зоне затопления могут оказаться 102 населенных пункта. Как сообщает ИА «СарИнформ», 26 февраля об этом сообщил начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.  В...
«В те дни мама не выпускала телефона из рук»: ветеран СВО из Волгоградской области учит мальчишек играть в футбол

26.02.2026 16:00
26.02.2026 16:00


Новость о том, что любимый сын возвращается домой из зоны СВО, мама Юрия Титова получила в свой день рождения. Признает, что это был едва ли не лучший подарок за всю ее жизнь. «Ему было мало лет. А теперь он – взрослый мужчина», - говорит она. О боевом пути, адаптации к мирной жизни и поисках себя корреспонденты ИА «Высота 102» пообщались с самим ветераном боевых действий.

Сегодня Юрий Титов работает тренером по пауэрлифтингу, обучает новичков управлению беспилотниками, а в родной школе ведет секцию футбола. «Дети нет-нет да и спросят об участии в специальной военной операции. О чем-то я могу им рассказать. Но, конечно, не обо всем».

О врезавшихся в память событиях ветеран СВО, как и многие другие бойцы, действительно говорит неохотно. И хотя время затягивает своими нитями острые воспоминания, Юрий Титов не стремится к публичности и рассказам о «походах наших».

После срочной службы он подписал контракт и остался в квартировавшейся в Камышине 56-й бригаде Воздушно-десантных войск. После расформирования был переведен в Феодосию, а дальше попал в зону СВО.

– Взятие Херсонского аэродрома, сам Херсон, попытка взятия Николаева. По должности я был стрелком, но за «ленточкой» приходилось быть «универсальным» солдатом, совмещая роли и связиста, и наводчика, – лаконично отвечает молодой мужчина. – Между взводами был разлет около километра. Этот километр я под минометным обстрелом бегал по окопам, чтобы принести батарейки для радиостанции.  


На связь с близкими молодой мужчина – в начале специальной военной операции Юрию было всего 23 года – не выходил два месяца. Несмотря на поток тревожных мыслей, родные военного не выпускали телефона из рук и знали, что вскоре он все же им позвонит.

– К тому моменту все наши ребята из Клетской вышли на связь с близкими, а он все никак, – вспоминает Любовь Титова. – Но мы не теряли надежды и верили: живой!

Получив контузию, Юрий вернулся домой после окончания контракта. В первые дни дома, в родной станице, контраст между военной и мирной жизнью казался ему не просто непривычным, но даже странным.

– Чувства, которые ты испытываешь, когда покидаешь зону боевых действий, сложно описать… Прожитые месяцы остаются позади, – делится эмоциями Юрий Титов. – Очень хочется, чтобы все ребята вернулись домой живыми.

Мирная жизнь не дала Юрию времени на передышку, буквально затянув его в свой водоворот. Вскоре после возвращения домой он устроился в родную школу и стал заниматься с ребятами в центре дополнительного образования «Достижения».

– У меня не было никакого перерыва, поэтому возвращение к обычной жизни прошло более гладко. Сейчас ко мне на тренировки ходят другие ветераны боевых действий – каждому вернувшемся оттуда мужчине нужно найти дело и занятие для себя, для души, – убежден Юрий Титов. – А в школе мальчишки тянутся, стараются повышать показатели. Стали больше отжиматься, делать берпи, упражнение, которое сочетает в себе планку, отжимания и приседания. Голов забивают все больше… Иногда провожу для ребят «Уроки мужества» и считаю, что говорить о подобных вещах нужно обязательно, ведь за ежедневным подвигом тех, кто находится за «ленточкой» уже давно, и тех, кто приходит туда только сейчас, стоят реальные люди и их судьбы. Честно говоря, в потоке дел я не всегда успеваю следить за новостями. Но весть о том, что мы победили в СВО, я жду с большим трепетом.

О волгоградцах, вернувшихся из зоны боевых действий и начавших новую жизнь, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали уже не раз. Как ветеран СВО Александр Тарашевский, лишившийся обеих ног, реализовал свою мечту и открыл небольшую ферму, рассказали в отдельном материале. О жизненной философии сапера Вадима Третьякова, потерявшего зрение из-за сдетонировавшей в лицо мины, – читайте здесь. 

Напомним, в Волгоградской области проводится набор на службу по контракту в войска Минобороны России в подразделения беспилотных систем. Студентам на время действия соглашения предоставляется академический отпуск. Кроме того, бойцы новых подразделений могут рассчитывать на разовую выплату в размере 2,1 млн рублей, а также многочисленные региональные и федеральные льготы. Подробную информацию можно узнать по телефону 8-937-700-53-73.

Фото Юрия Титова

