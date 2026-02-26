Мошенники предлагают волгоградцам ПО для обхода блокировки Telegram





Мошенники придумали новую схему в связи с замедлением мессенджера Telegram. Как рассказали в Роскачестве, аферисты предлагают установить гражданам вирусное программное обеспечение, которое якобы позволит обойти ограничения.

Злоумышленники массово скупают у авторов Telegram-каналов рекламу, где рассказывается о сервисах, которые помогают обходить замедление мессенджера.

- Суть простая: жертвам предлагают перейти в мошеннический чат-бот, скачать и установить файл, который якобы обеспечит доступ к мессенджеру даже при полной блокировке, – поясняют в ведомстве.

Когда жертва скачивает вредоносное ПО, аферисты получают доступ ко всей информации через программу-шпиона. Особо уязвимы к данной программе устройства на платформе Android. С помощью нее преступники могут похитить аккаунты, а также денежные средства с банковских приложений или сервисов.