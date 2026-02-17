



Проект Положения об именных избирательных участках на территории Волгоградской области обсудили сегодня на Общественном совете в облизбиркоме. Как сообщили в ИКВО, на таких участках будут оформляться стенды с информацией о лицах, в честь которых они названы, проводиться просветительские мероприятия с молодежью. На фасаде здания в период работы УИК разместят вывески с данными о статусе участка. Их будут называть в честь лиц, проживающих или проживавших на территории региона и имеющих заслуги перед Российской Федерацией или Волгоградской областью.

Уже на первом заседании облизбиркома будет рассмотрено предложение о присвоении избирательному участку Краснооктябрьского района Волгограда №714 имени Сергея Попова. Он был членом избирательной комиссии этого участка, а в 2025 году подписал контракт с Минобороны России и отправился на передовую в составе одного из мотострелковых подразделений. В сентябре прошлого года погиб от ранений, полученных в боях при освобождении Донецкой Народной Республики.

В Волгоградской области 15 членов территориальных и участковых избирательных комиссий принимали участие или в настоящее время выполняют воинский долг в зоне специальной военной операции. Например, председатель ТИК по г. Камышину Сергей Анихреев с 2023 по 2025 годы проходил военную службу в зоне СВО, заключив контракт с Минобороны России. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации был награжден медалью Суворова.

Фото ИКВО t.me







