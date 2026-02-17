



Поздним вечером 17 февраля в Волгоградской области второй раз за сутки объявлена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку предупреждений в 22:37 начала «Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Специалисты рекомендуют жителям и гостям региона не выходить на открытые участки улиц и держаться подальше от окон.

Напомним, ранее утром 17 февраля также была объявлена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций начала в 5:52.

Фото из архива ИА «Высота 102»