«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под Волгоградом

Общество

Борщ без НДС: как изменились за год цены на популярное в Волгограде первое

Общество 17.02.2026 20:37
0
17.02.2026 20:37


Так называемый борщевой набор уже давно стал одним из инструментов замера инфляции. Популярное первое блюдо готовят многие волгоградцы, и они быстрее статистиков  узнают, как меняются цены на ингредиенты для борща. Корреспондент ИА «Высота 102» выяснил,  сколько стоили продукты, входящие в борщевой набор, год назад и какова их стоимость сегодня. 

Что подорожало?

В нашей семье, как, наверное, и во многих, рецепт борща передается из поколения в поколение. Самый лучший борщ варила моя бабушка. У моей мамы борщ был тоже вкусный, но все-таки не такой, как у бабушки. Мама как-то призналась, что вместо полутора килограммов говяжьей грудинки, как делала «старейшина» нашей семьи, она отправляла в кастрюлю всего килограмм. Я вместо килограмма ограничиваюсь половиной в целях экономии, и поэтому борщ у меня тоже не такой, какой был у мамы. То есть главный секрет борща – в мясе. Но цены на этот ингредиент с февраля 2025 года по настоящее время заметно выросли. 

По данным Волгоградстата, в феврале 2025 года килограмм говядины стоил 547 рублей, а сейчас – 648 рублей. Средняя стоимость килограмма свинины, кроме бескостного мяса, составляет сейчас почти 390 рублей. Год назад она стоила 371 рубль.

Что подешевело?

А вот некоторые овощи из борщевого набора, наоборот, за год подешевели. Картофель в феврале 2025 года стоил 57 рублей за килограмм, а в этом феврале 47 рублей. Капуста также подешевела на 10 рублей – до 36 рублей за кг. Лук в прошлом году стоил почти 50 рублей, а в 2026 году – 40.

Стоимость моркови осталась почти такой же – около 40 рублей. Свекла подешевела на 10 рублей – до 37. Средняя цена килограмма свежих помидоров, которые некоторые также используют для приготовления борща, увеличилась,  по информации Волгоградстата, всего лишь на 6 рублей: было 236, стало 242. 

ФАС и НДС

Таким образом, мясо для борща подорожало, а почти все овощи – подешевели. При этом рост НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%  не должен был повлиять на  процесс ценообразования на эти продукты питания, так как составляющие для борща входят в социальный перечень. В ФАС ранее предупреждали производителей, что изменение НДС - не основание для повышения цен на социально значимые продукты питания. На них по-прежнему действует льготная ставка – 10%. 

Какие именно продукты входят в этот перечень? 

Мясо и мясная продукция (кроме деликатесов — балыков, сырокопчёных и сыровяленых колбас, мясных копчёностей и т. п.);

 молоко, молочная продукция (в том числе сыры, кисели, мороженое);

 яйца;

 растительные масла, кроме пальмового;

 маргарин и кулинарные жиры;

 сахар;

 соль;

 зёрна и семена;

 хлебобулочные изделия, крупы, мука, макароны;

 рыбная продукция, рыба и морепродукты (кроме деликатесов — красной и чёрной икры, осетрины, лосося и т. п.);

 детское и диабетическое питание;

 овощи, в том числе картофель;

 фрукты и ягоды.

Как сэкономить?

Вместо привычной дорогой говядины или не такой дорогой свинины в борще можно использовать другое мясо, например, куриное. Сегодня  средняя стоимость килограмма курицы составляет около 216 рублей. За год курятина подорожала ненамного – на 12 рублей, утверждают в Волгоградстате. 

Впрочем, некоторые волгоградцы уже совсем скоро перестанут следить за ценами на мясо. Уже менее, чем через неделю начинается Великий Пост со всеми вытекающими ограничениями. Но главное тут – не перестараться и не навредить своему здоровью.

Фото сгенерировано ИИ

