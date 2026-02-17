



Так называемый борщевой набор уже давно стал одним из инструментов замера инфляции. Популярное первое блюдо готовят многие волгоградцы, и они быстрее статистиков узнают, как меняются цены на ингредиенты для борща. Корреспондент ИА «Высота 102» выяснил, сколько стоили продукты, входящие в борщевой набор, год назад и какова их стоимость сегодня.

Что подорожало?

В нашей семье, как, наверное, и во многих, рецепт борща передается из поколения в поколение. Самый лучший борщ варила моя бабушка. У моей мамы борщ был тоже вкусный, но все-таки не такой, как у бабушки. Мама как-то призналась, что вместо полутора килограммов говяжьей грудинки, как делала «старейшина» нашей семьи, она отправляла в кастрюлю всего килограмм. Я вместо килограмма ограничиваюсь половиной в целях экономии, и поэтому борщ у меня тоже не такой, какой был у мамы. То есть главный секрет борща – в мясе. Но цены на этот ингредиент с февраля 2025 года по настоящее время заметно выросли.

По данным Волгоградстата, в феврале 2025 года килограмм говядины стоил 547 рублей, а сейчас – 648 рублей. Средняя стоимость килограмма свинины, кроме бескостного мяса, составляет сейчас почти 390 рублей. Год назад она стоила 371 рубль.

Что подешевело?

А вот некоторые овощи из борщевого набора, наоборот, за год подешевели. Картофель в феврале 2025 года стоил 57 рублей за килограмм, а в этом феврале 47 рублей. Капуста также подешевела на 10 рублей – до 36 рублей за кг. Лук в прошлом году стоил почти 50 рублей, а в 2026 году – 40.

Стоимость моркови осталась почти такой же – около 40 рублей. Свекла подешевела на 10 рублей – до 37. Средняя цена килограмма свежих помидоров, которые некоторые также используют для приготовления борща, увеличилась, по информации Волгоградстата, всего лишь на 6 рублей: было 236, стало 242.

ФАС и НДС

Таким образом, мясо для борща подорожало, а почти все овощи – подешевели. При этом рост НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% не должен был повлиять на процесс ценообразования на эти продукты питания, так как составляющие для борща входят в социальный перечень. В ФАС ранее предупреждали производителей, что изменение НДС - не основание для повышения цен на социально значимые продукты питания. На них по-прежнему действует льготная ставка – 10%.

Какие именно продукты входят в этот перечень?

Мясо и мясная продукция (кроме деликатесов — балыков, сырокопчёных и сыровяленых колбас, мясных копчёностей и т. п.);

• молоко, молочная продукция (в том числе сыры, кисели, мороженое);

• яйца;

• растительные масла, кроме пальмового;

• маргарин и кулинарные жиры;

• сахар;

• соль;

• зёрна и семена;

• хлебобулочные изделия, крупы, мука, макароны;

• рыбная продукция, рыба и морепродукты (кроме деликатесов — красной и чёрной икры, осетрины, лосося и т. п.);

• детское и диабетическое питание;

• овощи, в том числе картофель;

• фрукты и ягоды.

Как сэкономить?

Вместо привычной дорогой говядины или не такой дорогой свинины в борще можно использовать другое мясо, например, куриное. Сегодня средняя стоимость килограмма курицы составляет около 216 рублей. За год курятина подорожала ненамного – на 12 рублей, утверждают в Волгоградстате.

Впрочем, некоторые волгоградцы уже совсем скоро перестанут следить за ценами на мясо. Уже менее, чем через неделю начинается Великий Пост со всеми вытекающими ограничениями. Но главное тут – не перестараться и не навредить своему здоровью.