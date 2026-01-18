Два человека погибли в лобовом ДТП на снежной трассе под Волгоградом

Страшная авария, которая унесла жизни двоих человек, произошла в Клетском районе Волгоградской области.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, на 138 км автодороги «Михайловка – Серафимович – Суровикино» накануне днем столкнулись Ford Focus и Volkswagen Touareg.

- 26-летний водитель, управляя автомашиной Ford Focus, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении автомашиной Volkswagen Touareg, - сообщили в Главке полиции.

На месте происшествия скончались водитель и пассажир Ford. Еще два человека были госпитализированы в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!