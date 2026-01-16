Волгоградец из злости изрезал приятеля ножом

В Волгограде по подозрению в убийстве 41-летнего местного жителя задержан его 36-летний ранее судимый приятель. Тело погибшего с множественными ножевыми ранениями живота, шеи и спины обнаружено 15 января в одной из квартир Кировского района, где мужчины выпивали.

По данным ГУ МВД России по региону, задержанный ранее уже был судим. По предварительным данным, он шесть раз ударил ножом потерпевшего, от чего тот скончался на месте. Тело убитого нашла мать хозяина квартиры, которая утром пришла к сыну.

Следственным отделом по Кировскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

- По подозрению в совершении указанного преступления задержан знакомый потерпевшего - владелец квартиры, в которой было обнаружено тело, - уточнили в следственном органе. - По версии следствия, между мужчинами в ходе совместного распития спиртных напитков произошел конфликт.

Подозреваемый скрылся, но его вскоре задержали. По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!