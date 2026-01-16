Расследования

Волгоградец взял кредит и отдал мошенникам почти 2 млн рублей

Расследования 16.01.2026 07:04
Очередной житель Волгограда поверил мошенникам и лишился крупной суммы денег. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, волгоградец взял кредит и вместе со своими накоплениями перевел на неизвестный счет 1,8 млн рублей. 

Уточняется, что с 40-летним жителем Советского района связался злоумышленник, который представился сотрудником одного из государственных предприятий. Аферист под предлогом отмены несанкционированного оформления кредита убедил перевести свою жертву несколькими транзакциями деньги на «безопасный счет».

По данному факту возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает личность злоумышленника.

