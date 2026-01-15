Расследования

В Волжском рецидивист на улице жестоко избил 61-летнюю женщину

15.01.2026
В Волжском Волгоградской области сотрудники полиции задержали ранее судимого 56-летнего местного жителя, который подозревается в нанесении тяжкого вреда здоровью 61-летней женщины. Как уточнили в ГУ МВД по региону, мужчина набросился на пострадавшую во время конфликта на улице. 

Уточняется, что 10 января в одно из медучреждений города-спутника с множественными телесными повреждениями была доставлена женщина. О травмах явно криминального характера врачи сразу сообщили в полицию.

Известно, что после избиения нападавший скрылся с места преступления. Медиков вызвал один из прохожих, обнаруживший волжанку лежащей на земле. 

Полиция оперативно установила личность преступника и задержала. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 8 лет лишения свободы. 

