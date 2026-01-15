Под Волгоградом осудят жену участника СВО за растрату его миллионов

Супруг фроловчанки был мобилизован в сентябре 2022 года и попал в зону СВО. Мужчина предоставил своей жене доступ к банковскому счету через личный кабинет мобильного приложения. В декабре 2023 года военный предупредил супругу о том, что на счет придут 3 миллиона рублей, положенных ему за ранение, однако попросил деньги не тратить. В это же время отношения между мужем и женой ухудшились. И женщина без разрешения супруга израсходовала все 3 миллиона.