Расследования

Под Волгоградом осудят жену участника СВО за растрату его миллионов

Расследования 15.01.2026 13:49
0
15.01.2026 13:49


30-летняя жительница Фроловского района предстанет перед судом по обвинению в самоуправстве при расходовании выплат участника СВО. Как рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщина потратила деньги мужа, которые он получил за ранение. 

Супруг фроловчанки был мобилизован в сентябре 2022 года и попал в зону СВО. Мужчина предоставил своей жене доступ к банковскому счету через личный кабинет мобильного приложения. В декабре 2023 года военный предупредил супругу о том, что на счет придут 3 миллиона рублей, положенных ему за ранение, однако попросил деньги не тратить. В это же время отношения между мужем и женой ухудшились. И женщина без разрешения супруга израсходовала все 3 миллиона. 

Свою вину в самоуправстве она признала и возместила причиненный ущерб. 


