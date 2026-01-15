Расследования

Волгоградка отсидит 8 с половиной лет за спонсирование террорисов

Расследования 15.01.2026 11:53
15.01.2026 11:53


Жительница Палласовского района Волгоградской области отсидит 8 с половиной лет в колонии общего режима за систематическое спонсирование террористов. По информации регионального Управления ФСБ России, 28-летняя женщина не смогла оспорить приговор, который ранее огласил Южный окружной военный суд. 

По информации УФСБ России по Волгоградской области, сотрудники которого и выявили преступницу, с января 2020 года по март 2021 года Абдуллоева Х.М. 15 раз переводила деньги  в адрес установленного силовиками члена международной террористической организации (МТО). Уголовное дело в отношении волгоградки  было возбуждено по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России – содействие террористической деятельности.

– Приговором Южного окружного военного суда она признана виновной с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Не согласившись с решением суда, Абдуллоева Х.М. подала апелляционную жалобу. В результате рассмотрения апелляционным военным судом уголовного дела приговор оставлен без изменений, а жалоба Абдуллоевой Х.М. без удовлетворения, – сообщила официальный представитель УФСБ России по Волгоградской области Виктория Ямщикова. 

Приговор вступил в законную силу.

Иллюстрация сгенерирована ИИ 

