Волгоградка испугалась обмана и отдала мошенникам более 1 млн





Жительница Краснооктябрьского района Волгограда стала очередной жертвой мошеннической схемы. Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, 41-летнюю женщину склонили перечислить 1 млн 140 тыс. рублей под угрозой привлечения к уголовной ответственности.

Уточняется, что с женщиной связались неизвестные, которые представились сотрудниками различных организаций и правоохранительных органов и под предлогом непривлечения к уголовной ответственности за спонсирование «вражеского государства» убедили перевести все сбережения на «безопасный счет». Часть суммы ей пришлось взять в кредит.

По данному факту возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает личности злоумышленников.