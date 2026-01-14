В Советском районе Волгограда полиция задержала 16-летнего и 20-летнего местных жителей, которые среди бела дня похитили алкоголь из гипермаркета «Ашан». Момент наглой кражи попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах, предоставленных полицейскими, видно, как двое молодых людей складывают в тележку элитный алкоголь, после чего один из них отвлекает охранника, а второй, делая вид, что говорит по телефону, спокойно минует пост охраны, накинув на добычу свою куртку.





Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудникам полиции оперативно удалось установить личность подозреваемых и задержать их. Оказалось, что один из задержанных, 20-летний житель Волгограда, ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

После кражи молодые люди продали дорогостоящую алкогольную продукцию и потратили деньги на себя. Следователем районного отдела полиции возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ — «Кража».

- В отношении несовершеннолетнего фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Его старший подельник задержан в порядке ст. 91 УК РФ, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в пресс-службе регионального главка МВД.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области