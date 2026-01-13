Пенсионерка из Камышина заплатила за посылку от мошенников 5,2 млн





64-летняя жительница Камышина стала жертвой телефонных мошенников. Как рассказали в администрации города Волгоградской области, перед новым годом ей позвонил неизвестный, представившийся курьером, и сообщил, что на ее имя якобы пришла посылка от дочери. Для получения отправления пенсионерка легкомысленно назвала код из пришедшего ей на телефон СМС-сообщения.

Дальше к обману пенсионерки подключились подельники первого позвонившего. Ей стали направлять СМС якобы от портала Госуслуги и пугали ее тем, что ее личный кабинет взломан, а от ее имени оформляются доверенности, чтобы похитить ее деньги.

Женщину держали на крючке более недели фальшивые сотрудники Роскомнадзора, Росфинмониторинг, а также равоохранительных органов. С 30 декабря 2025 года по 9 января 2026 года она перевела мошенникам около 5,2 млн рублей, будучи уверенной, что спасает их от злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ - «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личностей и задержания преступников.



