Расследования

Волжанке грозит 5 лет колонии за регистрацию иностранцев

Расследования 12.01.2026 19:08
0
12.01.2026 19:08


В городе Волжском Волгоградской области женщина нажила себе проблем, фиктивно прописав в своем доме четырех иностранцев. Сотрудники УФСБ России по региону и полиции выявили это преступление в ходе специальных оперативно-профилактических мероприятий.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что волжанка заранее знала, что жить в ее доме мигранты не будут, а регистрация им нужна для того, чтобы остаться в РФ.

Уголовное дело возбуждено по ст. 322.2 УК РФ (Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации). Максимальное наказание по этой статье – до 5 лет лишения свободы.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
12.01.2026 19:08
Расследования 12.01.2026 19:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.01.2026 12:20
Расследования 12.01.2026 12:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2026 19:17
Расследования 11.01.2026 19:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2026 18:24
Расследования 11.01.2026 18:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2026 13:25
Расследования 11.01.2026 13:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.01.2026 13:44
Расследования 09.01.2026 13:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.01.2026 11:27
Расследования 09.01.2026 11:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.01.2026 10:49
Расследования 09.01.2026 10:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.01.2026 19:15
Расследования 08.01.2026 19:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.01.2026 11:35
Расследования 07.01.2026 11:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.01.2026 19:18
Расследования 05.01.2026 19:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.01.2026 17:28
Расследования 05.01.2026 17:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.01.2026 22:58
Расследования 04.01.2026 22:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.01.2026 13:32
Расследования 04.01.2026 13:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.01.2026 08:19
Расследования 04.01.2026 08:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:52
Строительство каскада фонтанов началось в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
21:21
Ликвидаторам пожара на нефтебазе в Волгоградской области объявлены благодарностиСмотреть фотографии
20:38
Пенсии в январе повысили 643 тыс. жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:14
Рекорд по переработке фруктов и овощей установили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:42
РКН накажет 33 операторов связи за нарушение «фильтрации» трафикаСмотреть фотографии
19:26
РПН: выходные и каникулы в школах пошли волгоградцам на пользуСмотреть фотографии
19:08
Волжанке грозит 5 лет колонии за регистрацию иностранцевСмотреть фотографии
18:39
Извинялись чиновники и учитель: чем закончилась история второклашки, забывшей деньги на елку в гимназииСмотреть фотографии
18:12
Защитник Егор Данилкин подписал контракт с «Ротором»Смотреть фотографии
18:09
В Волгограде увековечили память Героя Советского Союза Григория ОвчинниковаСмотреть фотографии
17:37
Новым тренером-аналитиком «Ротора» назначен Дмитрий СтолбиковСмотреть фотографии
17:18
Лучшим сотрудникам волгоградской прокуратуры вручили наградыСмотреть фотографии
17:09
Данил Дресвянников стал тренером «Ротора» по физической подготовкеСмотреть фотографии
17:00
В России не планируют снимать блокировку с Roblox: депутат ГД объяснил, почемуСмотреть фотографии
16:54
Заведующую Fix Price признали виновной в падении волгоградки в шахту лифтаСмотреть фотографии
16:38
Юрий Ковтун вошёл в тренерский штаб Дмитрия Парфёнова в «Роторе» Смотреть фотографии
16:12
Защитник Андрей Семёнов покинул «Ротор»Смотреть фотографии
16:06
В Волжском 13 и 14 января завоют сирены ГОЧССмотреть фотографии
15:59
Волгоградцы стали реже спускать в унитазы новогодние салатыСмотреть фотографии
15:44
В Волгоградской области выросли тарифы на электроэнергиюСмотреть фотографии
14:53
Жителей Волгограда и области продолжают штрафовать за пиротехникуСмотреть фотографии
14:04
ДТП парализовало движение трамваев СТ и СТ2 в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:57
Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:45
Снегопад завалил трассу в районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:30
Стоимость проезда в электричках выросла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:20
Арестован водитель фуры после жуткого ДТП с 7 погибшими под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:13
Трупы шести человек нашли в квартире в Саратовской областиСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде стал круглогодичным дачный автобус №48эСмотреть фотографии
11:49
Бочаров поручил службам и чиновникам приготовиться к непогодеСмотреть фотографии
11:31
Новая экокатастрофа? На Юге России погибли тысячи голубейСмотреть фотографии
 