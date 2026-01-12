Волжанке грозит 5 лет колонии за регистрацию иностранцев

В городе Волжском Волгоградской области женщина нажила себе проблем, фиктивно прописав в своем доме четырех иностранцев. Сотрудники УФСБ России по региону и полиции выявили это преступление в ходе специальных оперативно-профилактических мероприятий.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что волжанка заранее знала, что жить в ее доме мигранты не будут, а регистрация им нужна для того, чтобы остаться в РФ.

Уголовное дело возбуждено по ст. 322.2 УК РФ (Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации). Максимальное наказание по этой статье – до 5 лет лишения свободы.





