В Волгоградской области 101-летний участник Великой Отечественной войны Пазыла Адаев помогает делать подушки с поролоном и окопные свечи для участников СВО. Почетный гражданин Ленинского района, несмотря на свой почтенный возраст, принимает активное участие в волонтерской работе.

По сообщению администрации района, участникам СВО помогают жители всех сельских поселений, формируя гуманитарные грузы в зону спецоперации. Так, жители села Бахтияровка, где живет ветеран, изготавливают маскировочные сети, шьют и вяжут тёплые вещи, делают подушки для госпиталей, заливают окопные свечи.





Пазыла Мурзагалиевич пошел на фронт в 1943 году и дошел до Берлина. После войны он еще в течение трех лет боролся с бандформированиями на границе с Западной Украиной. Служил разведчиком в артиллерийских войсках. Имеет боевые награды.

Фото администрации Ленинского района





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!