Расследования

В облздраве сообщили о четырех пострадавших в ДТП с автобусом в Волгограде

Расследования 11.01.2026 18:24
0
11.01.2026 18:24


Четыре человека, по уточненным данным, пострадали при наезде пассажирского автобуса на столб в Советском районе Волгограда. Как сообщили в облздраве, в ходе осмотра было решено госпитализировать троих пострадавших в больницу.

- Принято решение  о госпитализации трех пострадавших в больницу скорой медицинской помощи №25: женщин 66 и 45 лет, мужчины 73 лет, - уточнили в облздраве.

На месте происшествия помощь оказали 66-летней женщине. Она отказалась от госпитализации. Ранее в полиции сообщали о троих пострадавших.

По данным ГУ МВД России по региону, ДТП произошло днем 11 января напротив дома №105 на проспекте Университетском. Известно, что водитель автобуса Volgabus не справился с управлением.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области


