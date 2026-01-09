Жильцы ростовской девятиэтажки нашли утром труп у дома

Правоохранительные органы утром 9 января прибыли по вызову жителей в Ростове-на-Дону, которые нашли труп мужчины у многоквартирного дома. К месту происшествия также прибыли врачи скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины, сообщает «Привет-Ростов».

Бездыханное тело лежало на асфальте в районе дома №17 на улице Кулагина. Полицейские сразу приступили к осмотру места происшествия к опросу жителей. Соседи мужчины пояснили, что накануне видели погибшего пьяным. Однако от чего умер мужчина пока неизвестно.



Фото из архива V102.RU