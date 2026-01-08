«Сами варим трубы»: жильцы аварийного дома на юге Волгограда пятый день мерзнут без отопления





Жильцы аварийного дома №31 по ул. 2-ая Динамовская в Красноармейском районе Волгограда уже пятый день терпят холод в своих квартирах. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, несколько дней назад в бывшем общежитии произошел порыв на трубопроводе. Кипятком затопило несколько квартир.

- Приехала аварийка, перекрыла отопление и на этом все. Никому до нас дела нет. А у многих маленькие дети, - делятся собеседники.



Некоторые семьи, кому было куда уехать, покинули свои жилища и коротают эти дни у родных или знакомых. У тех, кто остался, все гораздо хуже.



- Дома – морозильник, не можем даже включить обогреватели – не тянет проводка. Это просто катастрофа! – негодуют люди.



Между тем, в «Концессиях теплоснабжения» пояснили, что ресурс подается в полном объеме до ввода в дом. Работ по данному адресу в компании не проводили, заявок на отсутствие отопления не поступало.







Решить проблему с теплом должны в УК «Развитие-Домстрой», в чьем ведении находится двухэтажка. Однако люди так и не дождались помощи от коммунальщиков. Но, как известно, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Жильцы сами решили залатать дряхлые трубы. Накануне на время тепло удалось вернуть, но сегодня, 8 января, дом снова замерзает.

- Соседи уже решили, что надо собирать деньги с жильцов на новые трубы. Но тогда у нас возникает вопрос – а зачем нам управляющая компания, которой мы платим за содержание дома? Посмотрите, в каком виде у нас запорные задвижки на воду. Это же ужас! И за это все с нас еще и деньги берут? – возмущаются люди.



Между тем, в УК «Развитие-Домстрой» корреспонденту ИА «Высота 102» подтвердили факт поступления заявок в связи с отсутствием отопления в доме №31 по ул. 2-ая Динамовская. Однако признались, что до 12 января не смогут решить возникшую проблему.



- Во всем районе нет сварочной смеси для заправки баллона. Нам уже сказали, что ацетилена не будет до понедельника, - признались в диспетчерской службе.



Однако жители дома не верят в эту версию. И утверждают, что бригада управляющей компании работала недавно со сваркой в соседнем доме.



Тем не менее факт остается фактом – люди замерзают в своих квартирах. При этом ранее в госжилнадзоре заявляли, что аварийно-диспетчерские службы управляющих организаций, ТСЖ, ТСН и ЖСК на новогодних праздниках работают в круглосуточном режиме. В случае возникновения нештатных ситуаций работники коммунальных организаций должны ликвидировать засоры канализации, устранять аварии на внутридомовых сетях. Однако жильцы аварийного дома оказались забытыми коммунальщиками.

