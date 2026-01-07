Расследования

В Волгограде достроили дорогу в пойму реки Царицы

Расследования 07.01.2026 11:35
0
07.01.2026 11:35


Строительство третьего этапа дороги по улице Ким с выходом в пойму реки Царицы завершили в Волгограде. 

- Дорога протяженностью более километра соединила улицы Ким, Серпуховскую, № 6 и Симбирскую, - сообщили в областном комитете строительства. – Главная особенность проекта заключается в создании мощной подпорной стены для защиты склонов поймы.

Новую дорогу в Ворошиловском районе строили поэтапно. В первую очередь специалисты сделали проезд от улицы Козловской до пересечения с Серпуховской, затем соединили двухполоской улицы Ким и Профсоюзную. На третьем, завершающем, этапе дорожники протянули 500-метровый участок от улицы Серпуховской до Симбирской, установив на нем камеры видеонаблюдения, шумозащитные экраны, оборудовав поливочный водопровод и обустроив прилегающую территорию.


Напомним, что работы в Ворошиловском районе осложнялись наличием оползневых склонов, требующих укрепления. Поэтому основным конструктивным элементом дороги стала подпорная стена, которую возводят от ул. Серпуховской до ул. Симбирской. Установлено уже 45 секций высотой от 3 до 14 метров, осталось сделать ещё 4 секции. Подпорная стена выполнена из монолитного железобетона на буронабивных сваях. Ее защита от воздействия грунтовых вод обеспечивается пластовым дренажем, дополненным специальными дренажными гильзами из труб, изолированных от вымывания грунта.

Фото администрации Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
07.01.2026 11:35
Расследования 07.01.2026 11:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.01.2026 19:18
Расследования 05.01.2026 19:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.01.2026 17:28
Расследования 05.01.2026 17:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.01.2026 22:58
Расследования 04.01.2026 22:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.01.2026 13:32
Расследования 04.01.2026 13:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.01.2026 08:19
Расследования 04.01.2026 08:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.01.2026 07:09
Расследования 04.01.2026 07:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.01.2026 09:54
Расследования 02.01.2026 09:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.01.2026 21:57
Расследования 01.01.2026 21:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.01.2026 18:38
Расследования 01.01.2026 18:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2025 18:55
Расследования 30.12.2025 18:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2025 18:37
Расследования 30.12.2025 18:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2025 15:22
Расследования 30.12.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2025 10:46
Расследования 30.12.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2025 08:59
Расследования 30.12.2025 08:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:56
Место, где все звонят маме, появилось на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
17:20
План «Ковер» в Волгограде: задерживаются уже 20 авиарейсовСмотреть фотографии
17:04
Беспилотную опасность 7 января объявили в Волгограде и областиСмотреть фотографии
16:53
Андрей Бочаров поздравил с Рождеством владыку ГерманаСмотреть фотографии
16:49
«У нас пережидают непогоду»: волгоградские магазины одежды страдают из-за нехватки покупателейСмотреть фотографии
16:15
Смотреть в оба! Густой туман накрыл трассы в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
В Волгограде готовят новую площадку для реабилитации участников СВОСмотреть фотографии
15:26
Магнитная буря накроет Волгоград к концу праздничных каникулСмотреть фотографии
15:22
150 волгоградцев в Рождество пробежались по ЦПКиОСмотреть фотографии
14:56
В аэропорту Волгограда 7 января вновь массово задерживают авиарейсыСмотреть фотографии
14:47
«Стучали даже туда, где не горел свет»: в Волгограде исчезает старинная традиция колядованияСмотреть фотографии
14:07
Волгоградских матерей-героинь приравняли к Героям Труда: что это значитСмотреть фотографии
13:45
«Подумывали о переезде в более северные регионы»: теплеющие зимы ставят под удар работу катков в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:04
Бочаров и митрополит Феодор обсудили создание Центра культпросвещения в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:59
«За три часа упала несколько раз»: Волгоград встретил Рождество костоломным гололедомСмотреть фотографии
12:29
«У нас нет поводов для уныния»: как живет семья ребенка, получившего самый дорогой в мире уколСмотреть фотографии
11:52
«Сначала будет нелегко»: зачем молодые волгоградцы возвращают в жизнь кнопочные телефоныСмотреть фотографии
11:12
С 40-летним бойцом СВО Владимиром Лысенковым простятся под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:45
Силовики задержали брата лидера ростовской ОПГ «Сельмаш»Смотреть фотографии
10:34
«Ощущение таинственности и волшебства возвращают в детство»: праздничный фоторепортаж с Рождественской ночи в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:56
В России начнут следить за финансовым положением пенсионеровСмотреть фотографии
09:29
Это игнор? На концерт Лолиты в Волгограде нераспроданным остаются больше 900 билетовСмотреть фотографии
09:18
Кулачные бои с кровопролитием, колядование и массовые гуляния: как отмечали Рождество в ЦарицынеСмотреть фотографии
08:36
Принесут двойную пользу: где принимают наскучившие волгоградцам живые елкиСмотреть фотографии
08:02
То дождь, то снег прогнозируют синоптики в Волгограде в ближайшие суткиСмотреть фотографии
07:40
ВСУ продолжили атаковать города России в ночь на РождествоСмотреть фотографии
07:20
Маткапитал с 1 февраля увеличат в Волгограде до 974,1 тыс. рублейСмотреть фотографии
06:59
В Волгограде с 9 января вырастут штрафы для автовладельцевСмотреть фотографии
06:26
Тысячи волгоградцев встретили Рождество Христово в храмахСмотреть фотографии
21:10
Андрей Бочаров в сочельник посетил храм Александра НевскогоСмотреть фотографии
 