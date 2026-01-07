В Волгограде достроили дорогу в пойму реки Царицы





Строительство третьего этапа дороги по улице Ким с выходом в пойму реки Царицы завершили в Волгограде.

- Дорога протяженностью более километра соединила улицы Ким, Серпуховскую, № 6 и Симбирскую, - сообщили в областном комитете строительства. – Главная особенность проекта заключается в создании мощной подпорной стены для защиты склонов поймы.

Новую дорогу в Ворошиловском районе строили поэтапно. В первую очередь специалисты сделали проезд от улицы Козловской до пересечения с Серпуховской, затем соединили двухполоской улицы Ким и Профсоюзную. На третьем, завершающем, этапе дорожники протянули 500-метровый участок от улицы Серпуховской до Симбирской, установив на нем камеры видеонаблюдения, шумозащитные экраны, оборудовав поливочный водопровод и обустроив прилегающую территорию.





Напомним, что работы в Ворошиловском районе осложнялись наличием оползневых склонов, требующих укрепления. Поэтому основным конструктивным элементом дороги стала подпорная стена, которую возводят от ул. Серпуховской до ул. Симбирской. Установлено уже 45 секций высотой от 3 до 14 метров, осталось сделать ещё 4 секции. Подпорная стена выполнена из монолитного железобетона на буронабивных сваях. Ее защита от воздействия грунтовых вод обеспечивается пластовым дренажем, дополненным специальными дренажными гильзами из труб, изолированных от вымывания грунта.

Фото администрации Волгоградской области