В аэропорту Волгограда самосвал повредил пассажирский трап

06.01.2026 15:25
Самосвал 6 января повредил пассажирский телетрап в волгоградском аэропорту «Сталинград». По предварительным данным никто не пострадал.



Уточняется, что в аэропорту грузовой автомобиль допустил столкновение с телетрапом. Южной транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка. 

- По данному факту Волгоградской транспортной прокуратурой проводится проверка, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, - пояснили в ведомстве. 

Видео: Волгоград №1 / t.me

