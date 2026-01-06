В аэропорту Волгограда самосвал повредил пассажирский трап





Самосвал 6 января повредил пассажирский телетрап в волгоградском аэропорту «Сталинград». По предварительным данным никто не пострадал.





Уточняется, что в аэропорту грузовой автомобиль допустил столкновение с телетрапом. Южной транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка.

- По данному факту Волгоградской транспортной прокуратурой проводится проверка, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, - пояснили в ведомстве.

Видео: Волгоград №1 / t.me