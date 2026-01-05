Расследования

СК и полиция занялись делом об избиении волгоградки из-за правнучки

05.01.2026
0
05.01.2026


Полицейские и следователи выясняют обстоятельства нападения на пожилую женщину в Волгограде, которую якобы избили за то, что она заступилась за свою 9-летнюю правнучку. 

- Заявления от участников конфликта зарегистрированы в отделе полиции № 6 по Советскому району УМВД России по городу Волгограду. В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - сообщили информагентству в ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, на женщину напали и избили 4 января возле ДК завода имени Петрова в Советском районе якобы за то, что она собиралась сообщить в органы опеки о неуправляемом мальчике, который устроил травлю ее 9-летней правнучке.

- По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области расследуется уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), - сообщили в Следкоме. - Председатель Следственного комитета А.И. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Семенову В.И. доложить о ходе расследования уголовного дела.


