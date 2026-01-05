Чиновники, блогеры и олигарх: кого задерживали и судили в Волгоградской области

Силовики в 2025 году провели ряд громких задержаний в Волгоградской области, а суды рассмотрели дела, которые имели большой общественный резонанс. Вспомним самые громкие задержания и персоны, до которых в прошедшем году дотянулась рука правосудия.





Уголовное дело о смертельном ДТП в Волгограде, которое обсуждали на федеральных каналах, рассмотрел суд в 2025 году с участием присяжных. На скамье подсудимых оказался 74-летний водитель BMW X7 Александр Пак. Его признали виновным по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга) матери троих детей Екатерины Буравлевой. Как было доказано в суде, Пак задел по касательной машину женщины и продолжил движение, а когда она пыталась его остановить, совершил опасный маневр, в результате которого волгоградка оказалась под колесами тяжелого внедорожника.

Переехав Екатерину, Пак покинул место ДТП. 20 ноября Волгоградский областной суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима. Пак также должен выплатить пострадавшим 5 миллионов рублей моральной компенсации. Сейчас его адвокаты пытаются оспорить приговор.





Рагим Шыхалиев, осужденный за совершение ДТП, в результате которого погибли двое студентов ВолгГТУ, в течение 2025 года, начиная с января, пытался оспорить приговор в апелляционной и кассационной инстанциях. Однако суды остались непреклонными – 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Установлено, что Шыхалиев ночью 20 сентября 2023 года разогнался на своем Mercedes-Benz до 180 км/ч и врезался в автомобиль Kaiyi Е5. Двое 19-летних студентов, которые находились внутри китайского седана, погибли на месте.





В феврале в Иловлинском районном суде Волгоградской области началось рассмотрение уголовного дела в отношении главы этого района Ивана Геля. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия, а именно – гибель на пожаре в августе 2022 года сотрудника районной администрации. По версии следствия, Гель направил четверых подчиненных на место природного пожара. В результате один из чиновников – начальник отдела ГО и ЧС районной администрации Александр Переярин – погиб, еще три сотрудника администрации получили ожоги.

Гособвинение запросило для чиновника 6 лет в колонии общего режима, однако судья вместо приговора вернул уголовное дело прокурору. Это решение было обжаловано. Волгоградский областной суд в итоге его отменил и направил дело на новое рассмотрение и в новом составе суда. В настоящее время новый судебный процесс еще продолжается.





Весной 2025 года стало известно о задержании руководителя департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда Анны Елисеевой по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Чиновницу задержали 12 марта сотрудники центрального аппарата одного из силовых ведомств и эпатировали в Москву, где она находится до сих пор. Елисеева пытается оспорить содержание под стражей и выйти на свободу, но пока безуспешно. Подробности этого дела до сих пор не раскрываются.





Летом в Волгограде задержали топ-менеджеров крупных компаний-застройщиков, в числе которых генеральный директор АО «Приволжтрансстрой» Александр Гаврюченков и его заместитель Сергей Одинёв. А также директор ООО «Специализированный застройщик «Метео-комфорт» Елена Гурьянова и ее заместитель. Задержание было произведено силами Следственного комитета России. Руководители фирм-застройщиков были этапированы в Москву, где их по решению суда поместили в СИЗО. Фигурантам вменяется статья 291 УК РФ – дача взятки в особо крупном размере. Как и в случае с Елисеевой, информация об этом деле крайне скудная.





В июле 2025 года силовики задержали в Волгограде администратора скандального Telegram-канала «Остров свободы» Михаила Серенко по подозрению в вымогательстве и публичном оправдании нацизма. А уже в сентябре количество уголовных дел, возбужденных в Серенко, выросло до 12. Его также подозревают в обороте порнографических материалов, распространении ложных порочащих сведений, в клевете, сопряженной с обвинением в преступлении против половой неприкосновенности, и просто в клевете. Он находится в СИЗО.





В декабре оперативники задержали еще одного блогера Алексея Ульянова, который подозревается в серии вымогательств. Деньги в сумме от 100 тысяч до 6 миллионов, по данным следствия, он требовал за нераспространение порочащих сведений, фактически занимаясь шантажом. Причем, как отмечалось, в двух эпизодах Ульянов действовал с задержанным ранее Михаилом Серенко.





В декабре 2025 года в Котовский районный суд Волгоградской области поступило уголовное дело бывшего заместителя главы Котово Бориса Тареева. Он обвиняется по нескольким статьям уголовного кодекса, в числе которых злоупотребление и превышение должностных полномочий, получение взяток и поборов с подчиненных. По нескольким эпизодам по делу вместе с Тареевым проходит и его партнер - саратовский олигарх Виктор Качуровский.

Установлено, что Качуровский дал взятку тогда еще заместителю главы города Котово Борису Тарееву за изменение муниципального нерегулируемого маршрута на регулируемый без процедур согласования. Это было сделано в целях возможного последующего осуществления перевозок одним из юридических лиц, бенефициаром которых является Качуровский. За взятку в ноябре 2025 года в Волгоградской области его приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима.





Под занавес 2025 года стало известно еще об одном крупном задержании чиновников в Волгограде. В превышении должностных полномочий, приведших к тяжким последствиям, подозреваются председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексей Сивокоз, бывший заместитель облкомприроды Ирина Панина и начальник правового управления администрации Волгограда Дарья Казанкова. Они также были этапированы в Москву и взяты там под стражу. В чем суть обвинений пока неизвестно.





Также в 2025 году была поставлена точка в судебном разбирательстве, которое шло несколько лет по делу о крупном мошенничестве с автостраховками в Волгограде. К длительным срокам приговорены бывшие депутаты гордумы - Алексей Зверев, Евгений Щур и Федор Литвиненко. Так, Зверев получил 14 лет строгого режима, а Щура и Литвиненко – по 13 лет «строгача». Их признали виновными в организации преступного сообщества, мошенничестве, фальсификации доказательств по гражданским делам и подделке официальных документов.

Судом установлено, что экс-депутаты создали преступное сообщество со структурными подразделениями - организованными группами, которые работали под видом фирм, которые занимались хищением денег путем получения страховых выплат за несуществующие ДТП. Фиктивные документы предоставлялись в суды. Всего в состав преступного сообщества помимо основных участников входило более 450 членов, большинство из которых уже осуждены.

Фото и коллажи из архива V102.RU